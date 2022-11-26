شكرا لقرائتكم خبر عن عادات يومية تؤثر على البشرة وتجعلك تتقدم في العمر بشكل أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أن نمط حياتك يمكن أن يؤثر أيضًا على بشرتك؟ وهناك بعض الأشياء التي يمكن أن تجعلك تتقدم في العمر بشكل أسرع، نتعرف عليها فى السطور التالية، بحسب موقع "Health".

وفي حين أن الشيخوخة عملية حتمية لا يمكنك الهروب منها إلى الأبد فلا بد أن تحدث التجاعيد وألم المفاصل والإرهاق مع تقدمك في العمر، لكن بعض الأشياء تجعل عملية الشيخوخة أسرع، ولن يكون جسمك قادرًا على امتصاص العناصر الغذائية بالطريقة التي اعتاد عليها مع تقدمك في العمر، ولن يكون قادرًا على حماية نفسه من الآثار الضارة للتلوث وأشياء أخرى لكن ما يمكنك فعله هو إبطاء علامات الشيخوخة من خلال عدم ارتكاب هذه الأخطاء.

نمط حياتك يمكن أن يجعلك تتقدم في العمر بشكل أسرعيعتقد الكثيرون أن الشيخوخة تعتمد على الجينات فقط لكن تلعب عاداتك اليومية أيضًا دورًا محوريًا، وما تأكله ومقدار ما تمارسه من الرياضة والتعرض لأشعة الشمس والعديد من العوامل الأخرى قد يسرع من ظهور المشاكل الشائعة المرتبطة بالعمر مثل التجاعيد.

5 أشياء تفعلها يومياً تجعلك تتقدم في العمر بشكل أسرع 1. لا تضع كريمل واقيا من الشمسبغض النظر عن الطقس أو البيئة المحيطة، تعتبر الحماية من أشعة الشمس أداة مهمة في مكافحة علامات الشيخوخة، معظم الناس لا يدركون أهمية وضع عامل الحماية من الشمس، أنه إجراء صحي على مدار العام يحمي بشرتك من التلف والشيخوخة اختر واقيًا من الشمس واسع الطيف بمعامل حماية 30 أو أعلى ومقاوم للماء.

يعد اتباع روتين للعناية بالبشرة أمرًا حيويًا للحفاظ على بشرتك نظيفة ونضرة نظرًا لأن أنواع البشرة ليست كلها متشابهة، فلا يمكنك اتباع روتين رأيته على الإنترنت، ويجب الذهاب إلى طبيب الأمراض الجلدية للحصول على روتين مناسب للعناية بالبشرة لإبطاء علامات الشيخوخة. 3. عدم استخدام مستحضرات العناية بالبشرة المضادة للشيخوخة الجلد يحتاج إلى التغيير مع تقدمك في العمر يجب أن يبدأ الأشخاص في استخدام منتجات العناية بالبشرة المضادة للشيخوخة في منتصف العشرينات من العمر لرؤية نتائج طويلة الأمد. 4. استخدام المنتجات التي تهيج بشرتكاستخدام المنتجات القاسية على بشرتك يمكن أن يؤدي إلى استجابة التهابية يمكن أن تلحق الضرر بالجلد ويمكن أن يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة. 5. قلة النشاط البدنيعدم الحفاظ على نمط حياة جيد هو أحد أكبر العوامل التي تؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة بشكل أسرع، قلة النشاط البدني والتدخين وعدم اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يجعلك تتقدم في العمر بشكل أسرع. 3. عدم استخدام مستحضرات العناية بالبشرة المضادة للشيخوخة الجلد يحتاج إلى التغيير مع تقدمك في العمر يجب أن يبدأ الأشخاص في استخدام منتجات العناية بالبشرة المضادة للشيخوخة في منتصف العشرينات من العمر لرؤية نتائج طويلة الأمد. 4. استخدام المنتجات التي تهيج بشرتكاستخدام المنتجات القاسية على بشرتك يمكن أن يؤدي إلى استجابة التهابية يمكن أن تلحق الضرر بالجلد ويمكن أن يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة. 5. قلة النشاط البدنيعدم الحفاظ على نمط حياة جيد هو أحد أكبر العوامل التي تؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة بشكل أسرع، قلة النشاط البدني والتدخين وعدم اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يجعلك تتقدم في العمر بشكل أسرع.

2. اتباع روتين العناية بالبشرة الخاطئيميل الكثير من الناس إلى اتباع أي روتين للعناية بالبشرة يرونه مناسبًا، دون استشارة الطبيب، عدم وجود روتين للعناية بالبشرة وفقًا لنوع بشرتك يمكن أن يجعلك تتقدم في العمر بشكل أسرع.