شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية للفستق.. منها صحة القلب والأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفستق من المكسرات قليلة السعرات الحرارية والدهون، لذلك، يوفر الفستق فوائد صحية كبيرة، على سبيل المثال ، تساعد في إنقاص الوزن وتعزيز صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، والفستق غني بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد ، الكاروتينات، اللوتين ، الزياكسانثين ، الأنثوسيانين، البروانثوسيانيدين، كما أنه يحتوي على فيتامين ب 6 ، ب 1 ، البروتين، الألياف ، النحاس ، والفوسفور، في هذا التقرير نتعرف على الفوائد الصحية للفستق، بحسب موقع healthifyme.

الفوائد الصحية للفستق ​1. صحة القلب والأوعية الدمويةيحتوي الفستق على دهون جيدة مثل الدهون المتعددة غير المشبعة والدهون الأحادية غير المشبعة الدهون غير المشبعة الموجودة في الفستق تغذي القلب.

يساعد الفستق أيضًا مرضى السكري ويساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية، يرجع ذلك إلى وجود كمية جيدة من فيتوسترولس في الفستق يقلل من امتصاص الجسم للكربوهيدرات الغذائية.

يتم تحويل الكربوهيدرات إلى سكر في الجسم وتؤدي الكربوهيدرات الزائدة في الجسم إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، تساعد الدهون الصحية الموجودة في الفستق في تقليل ضغط الدم في الجسم بالإضافة إلى ذلك، فهي غنية بمضادات الأكسدة والكاروتينات والبوليفينول وفيتامين هـ وفيتامين سي وكل هذه العناصر الغذائية تساعد على تحسين مرونة الأوعية الدموية.

2. غني بمضادات الأكسدة ويقلل من الالتهاباتالفستق غني بمضادات الأكسدة، مثل اللوتين وبيتا كاروتين والسيلينيوم والفلافونويد وبروانثوسيانيدينس وجاما توكوفيرول، تساعد مضادات الأكسدة هذه في منع تلف الخلايا والجذور الحرة في الجسم بالإضافة إلى ذلك ، يساعد اللوتين والبيتا كاروتين والفلافونويد في تقليل أضرار أشعة الشمس ومنع تلف الجسم المرتبط بالعمر وتحسين لون البشرة.

كما يقلل الفستق من التهاب القلب ويمكن أن يؤدي الالتهاب إلى السكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى. يحتوي الفستق على مادة البوليفينول التي تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب من خلال تعزيز الخصائص المضادة للالتهابات والصفائح الدموية، وكذلك عن طريق تحسين البطانة الداخلية للقلب والأوعية الدموية.

فيتامين سي، أحد مضادات الأكسدة القوية ، موجود أيضًا في الفستق ويساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي ومنع أو تقليل الأضرار التي تسببها الجذور الحرة ونتيجة لذلك ، فهو يقلل الالتهاب ويعزز الشيخوخة الصحية.

يحتوي الفستق أيضًا على فيتامين هـ الذي يغذي البشرة ويرطبها من الداخل كما أنها تتحكم في مستويات الأنسولين وتعزز الدورة الدموية ، مما يساعد على تقليل حب الشباب، يساعد فيتامين هـ أيضًا في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان البروستاتا الناتج عن الالتهابات. 3. يعزز صحة الجهاز الهضمي يحتوي الفستق على النحاس والمنجنيز وفيتامين ب 6 والفوسفور والثيامين تساعد هذه المعادن والمغذيات على تجديد الكائنات الحية الدقيقة (البيئة الميكروبية في صحة الجهاز الهضمي).

تعمل الجراثيم على تقوية الأمعاء ، وتشكيل الظهارة المعوية ، والحماية من مسببات الأمراض كما أنه يقلل الالتهاب في الأمعاء ويعزز عملية التمثيل الغذائي.

بالإضافة إلى ذلك ، تساعد الألياف العالية الموجودة في الفستق على تنظيم عملية الهضم عن طريق إضافة كتلة إلى البراز، فهو يساعد في تحسين حركات الأمعاء.

يعزز الفستق من البكتيريا الصحية المعروفة باسم البروبيوتيك والتي لها تأثير مفيد للغاية على صحة الأمعاء وتساعد البروبيوتيك على زيادة امتصاص العناصر الغذائية الصحية مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن من النظام الغذائي. بالإضافة إلى ذلك، فهي تساعد في القضاء على البكتيريا الضارة من الأمعاء كما أنها تساعد على خفض مستوى الأس الهيدروجيني في القولون ، مما يسمح للبراز بالمرور عبره بسلاسة.

4. مفيد للمرأةيساعد الفستق أيضًا في منع وعلاج متلازمة تكيس المبايض لدى النساء. وذلك لأنه يقلل من مستويات الأنسولين في الجسم ويوازن الهرمونات. يحتوي الفستق على العناصر الغذائية الصحية مثل البوتاسيوم والكالسيوم وحمض الفوليك والحديد وكمية جيدة من البروتين والألياف الضرورية لنمو الطفل بشكل صحي. لكن يجب على النساء دائمًا استشارة الطبيب قبل تناول أي شيء أثناء الحمل.