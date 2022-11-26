شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تحذيرية لسرطان البنكرياس.. أبرزها عسر الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان على الإطلاق، فهو من الأمراض الخطيرة التي لا تتسبب بظهور أعراض في مراحله المبكرة، وحول ذلك، قدم التقرير المنشور عبر موقع “webmed” أبرز وأهم الأعراض التي تعد مؤشرا للإصابة بسرطان البنكرياس، ومنها:





- فقدان الوزن غير المبرر: يعد من أبرز الأعراض التي يصاب بها الكثيرون من مرضي سرطان البنكرياس، حيث أشارت الأبحاث أن الأشخاص المصابون بهذا المرض يتعرضون لفقدان 10% من أوزانهم قبل اكتشافهم للمرض. - تزداد فرص الإصابة بسرطان البنكرياس لدى مرضى السكر:فيربط الأخصائيون بين تشخيص الإصابة بسرطان البنكرياس واكتشاف السكر لدى المرضى. - بسبب زيادة نسبة الأملاح الصفراوية:في مجري الدم يتعرض مرضى سرطان البنكرياس لحكة جلدية، ولذا فهناك علاقة بين سرطان البنكرياس والحكة. - تزداد فرص الإصابة بسرطان البنكرياس لدى مرضى السكر:فيربط الأخصائيون بين تشخيص الإصابة بسرطان البنكرياس واكتشاف السكر لدى المرضى. - بسبب زيادة نسبة الأملاح الصفراوية:في مجري الدم يتعرض مرضى سرطان البنكرياس لحكة جلدية، ولذا فهناك علاقة بين سرطان البنكرياس والحكة.

- مشاكل في الأمعاء: نعم هذا العرض يظهر لدى الأشخاص المصابين بسرطان البنكرياس، ويزداد لديهم الشعور والإصابة بالإسهال وتبدل لون البراز، والشعور بوجع شدد في منطقة البطن، بالإضافة إلى الإصابة بعسر الهضم. -الشعور الدائم بنزلات البرد: -الشعور الدائم بنزلات البرد: نعم لا تشعر بالاستغراب فالشعور الدائم بأنك مصاب بنزلات البرد، قد يكون من مؤشرات الإصابة بسرطان البنكرياس، وفي جميع الأحوال يجب عليك توخي الحذر والذهاب للطبيب للاطمئنان.

- آلام في منطقة البطن أو الظهر:فقد أشارت العديد من الأبحاث الطبية الحديثة، أن نسبة كبيرة من الأشخاص المصابين بسرطان البنكرياس يتعرضون للشعور بألم شديد في منطقة البطن والظهر.