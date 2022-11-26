شكرا لقرائتكم خبر عن احذر إصابتك بديدان البطن تعرضك لمضاعفات صحية.. اتبع هذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ديدان البطن من الأمراض المرتبطة بالجهاز الهضمي، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة، والأعراض، ونسب الخطر، وذلك وفقا لموقع “everydayhealth”.

ما هي ديدان البطن؟من المشاكل التي يصاب بها الكثيرون بالجهاز الهضمي، ويرجع السبب الرئيسي فيها إلى اتباع عادات خاطئة أو إهمال النظافة الشخصية. من هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بديدان البطن؟ الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بديدان البطن، والسبب يرجع إلى أنهم عرضة للعب ولمس الأسطح الملوثة، وهذا يزيد من تعرضهم للإصابة بشكل سريع. ما هي طرق علاج ديدان البطن؟العلاج يعتمد على تحديد نوع الدودة المصاب بها الشخص، ويتم تحديدها بعد إجراء تحليل براز، و يتم العلاج تحت إشراف الطبيب المختص، وفي بعض الحالات يحتاج المريض إلى التدخل الجراحي وذلك لزيادة حجم الدودة عن المعدل الطبيعي أو ظهور بعض المضاعفات التي تعرض حياة المريض للخطر. ما هي مضاعفات ديدان البطن؟العديد من المضاعفات التي قد يصاب بها الشخص المصاب بديدان البطن، ومنها:

- فقر الدم، أي الأنيميا.

- الانسداد المعوي.

- التعرض لمشاكل في القلب والرئة.

ما هي طرق الوقاية من ديدان البطن؟- غسل اليدين قبل وبعد تناول الطعام.

- تجنب تبادل الأدوات الشخصية .

- غسل الفواكه والخضراوات جيدا قبل تناولها.

- تجنب السباحة في مياه غير نظيفة.

- استخدام الماء المغلي لتنظيف الأطعمة جيد.