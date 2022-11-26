شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى ثنائي القطب.. أطعمة ممنوعة أبرزها الدهون والسكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في بداية الأمر يجب التعرف علي مرض ثنائي القطب، فالكثير من الأشخاص لا يعرفون عنه شيئا، ولكنه اضطراب من الاضطرابات العقلية التي يصاب بها الإنسان، وتؤثر بشكل كبير على مستويات طاقة الجسم ونشاطه، وهناك بعض الأطعمة الممنوعة على مرضى ثنائي القطب، لأنها تزيد من تعرضهم لاضطرابات نفسية، ذلك وفقا لموقع “verywellhealth”.

أشار التقرير، أنه يجب امتناع مرضى ثنائي القطب عن تناول الكافيين، أو الإفراط به، لأنه يزيد من الشعور بالتوتر والقلق وتقلبات المزاج، و يعتبر الكافيين أحد محفزات اضطراب ثنائي القطب، لذلك يجب الابتعاد عنه .

وأضاف التقرير، أن تناول السكريات والإفراط في تناولها يعد من الحيل الغذائية الخاطئة التي تزيد من فرص التعرض لمضاعفات صحية بسبب الإصابة باضطربات ثنائي القطب، كما أن السكريات تتسبب في زيادة الوزن، وبروز البطن، ولذا عليك الابتعاد عن تناول الحلويات.

وأوضح التقرير، أن الإسراف في تناول الأملاح يعد من الأمور التي تؤثر بشكل كير علي ثنائي القطب، فالإفراط في تناول الصوديوم أي الأملاح قد يكون السبب في الإصابة بالتسمم.

وأخيرا، أكد التقرير، أن الدهون لها العديد من المضاعفات الصحية التي تؤثر بشكل سلبي علي الصحة العامة، وعلى مرضي ثنائي القطب بشكل خاص، فاختيار البروتيينات الخالية من الدهون المشبعة والمتحولة تعد خيارا غذائيا رائعا، ولذا عليك ان تبتعتد عن تناول الأطعمة المقلية، وذات السعرات الحرارية العالية.