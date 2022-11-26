شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة وسيلة جديدة لمنع الحمل خالية من الهرمونات للزوج فى أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نوع جديد من وسائل منع الحمل ولكنها هذه المرة للرجال، ويطلق عليها موانع الحمل الذكورية، فبدلاً من استخدام الهرمونات لتعطيل إنتاج الحيوانات المنوية، تتضمن التقنية الجديدة وضع هيدروجيل يسمى ADAM في الأسهر لمنع الحيوانات المنوية من شق طريقها إلى مجرى البول، وهذه التقنية الجديدة ليست متاحة حتى الآن للرجال الذين يبحثون عن طريقة بديلة لمنع الحمل، ولكنها تخضع حاليًا لتجربة إكلينيكية في أستراليا، ونشر البيانات التقرير المنشور عبر جريدة “medicalxpress”.

ولسنوات عديدة ، كان الباحثون يبحثون عن طريقة بديلة سهلة وغير مكلفة للرجال لمنع الحمل، وكانت الخيارات استخدام الواقي الذكري وقطع القناة الدافقة، ولا يعتبر الخيار الأول مضمونًا ولا الخيار الثاني، أما الحبوب التي تحتوي على الهرمونات لمنع إنتاج الحيوانات المنوية فهى لم تثبت شعبيتها بسبب الآثار الجانبية.

وحول ذلك لتخذ الباحثون نهجًا جديدًا يتضمن إجراء شق صغير في البطن وحقن كمية صغيرة من الهيدروجيل في كل من الأسهر، وهي الأنابيب القصيرة التي تنقل الحيوانات المنوية، وهذا يخلق نوعًا من السد، مما يمنع تدفق الحيوانات المنوية من الأسهر إلى مجرى البول، ومن المتوقع أن يكون التعافي من الإجراء متطابقًا مع قطع القناة الدافقة.

وتتضمن عملية التكاثر لدى الرجال إنتاج الحيوانات المنوية وغيرها من المواد التي ينتهي بها الأمر في السائل المنوي ، والتي يتم دفعها إلى مجرى البول ومن خلاله بواسطة عضلات القضيب، والتي يتم طردها بعد ذلك أثناء القذف.

و يؤدي حجب كل من الأسهر باستخدام هيدروجيل إلى منع إضافة الحيوانات المنوية إلى السائل المنوي، وبالتالي ، فإن الرجال الذين خضعوا لهذا الإجراء لا يزالون قادرين على القذف بشكل طبيعي ولن يلاحظوا اختلافًا في حجم السائل المنوي.

ولاحظ الباحثون أنه حتى الآن ، يبدو أن الهيدروجيل الذي تم إدخاله في الأسهر يحافظ على شكله لمدة عامين تقريبًا، وعندما تبدأ في الانهيار ، تبدأ الحيوانات المنوية في شق طريقها مرة أخرى، مما يسمح للمريض بالخصوبة مرة أخرى.

وفي التجربة السريرية ، خضع أربعة رجال للإجراء ويتم مراقبتهم حاليًا لمعرفة ما إذا كانت هناك أي آثار جانبية وللتأكد من أن الأسهر لا تزال مسدودة تمامًا، وإذا نجح الفريق ، فسيتم إجراء تجربة أخرى أكبر في الولايات المتحدة العام المقبل ، على أمل إتاحة الإجراء بحلول عام 2025 أو 2026.