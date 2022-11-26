شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ارتفاع ضغط الدم داخل عينيك يؤدي إلى تقدم السن بشكل أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن ارتفاع ضغط الدم داخل عينيك يمكن أن يؤدي إلى تقدم السن بشكل أسرع، وقال العلماء إن التوتر يمكن أن يسرع من عملية الشيخوخة وهو اكتشاف يمكن أن يساعدنا في علاج مشاكل العين التي تتطور مع تقدمنا في السن، بما في ذلك مجموعة الأمراض المسئولة عن فقدان البصر المعروفة باسم الجلوكوما أو المياه الزرقاء على العين.

وبحسب موقع "science alert" فإن البحث يعتمد على الاختبارات التي أجريت على الفئران، ولكن يعتقد الفريق أنه من المرجح أن تنطبق نفس المبادئ على عيون الإنسان أيضًا، من النتائج الشائعة للإجهاد النفسي حتى في أكثر البشر صحة ارتفاع ضغط العين (IOP ، المعروف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم في العين) ، أو ضغط السوائل في العين.

من المعروف أنه مرتبط بتطور الجلوكوما ، يبدو أن الإجهاد الفسيولوجي الناتج عن ارتفاع ضغط الدم قد يكون مرتبطًا أيضًا بعلامات الشيخوخة البيولوجية، والتي يمكن أن تظهر كتغييرات في العلامات الجزيئية على الحمض النووي والبروتينات التي تتحكم في الجينات التي يتم تشغيلها أو إيقاف تشغيلها.

وقالت طبيبة العيون دوروتا سكورونسكا كراوزيك، من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا "التغيرات اللاجينية التي لاحظناها تشير إلى أن التغييرات يتم اكتسابها بطريقة تراكمية ، بعد عدة حالات من الإجهاد هذا يوفر لنا فرصة للوقاية من فقدان البصر عندما يتم التعرف على المرض في وقت مبكر."

نظر الفريق في رأس العصب البصري لعيون الفأر - المكان الذي تتلاقى فيه خلايا الشبكية في مؤخرة العين لتشكيل العصب الذي يذهب إلى الدماغ - حيث تم رفع ضغط العين داخل العين بشكل مصطنع.

في الفئران الأصغر سنًا ، كان هناك اختلاف بسيط عند مقارنتها بالحيوانات الضابطة ، ولكن في الفئران الأكبر سنًا ، أظهرت الفئران ذات ضغط العين المرتفع بشكل طفيف فقدان المحاور أو الألياف العصبية ، وهو ما يحدث أيضًا مع حالات الجلوكوما.

بعبارة أخرى ، بدت الفئران الأكبر سنًا أكثر عرضة للتغيرات في الضغط على أعينها، مما يؤدي إلى الضرر الناجم عن الالتهاب والفقدان التدريجي لوظيفة الخلية التي عادة ما تستغرق سنوات لتتطور بشكل طبيعي.

عند البشر يعتقد الباحثون أن التأثير التراكمي لهذه التقلبات - والضغط الذي تمارسه على العين - هو المسؤول عن شيخوخة الأنسجة، بغض النظر عن الضغوط النفسية ، هناك عدد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تسبب زيادة الضغط داخل العين، من العوامل الوراثية إلى صدمة العين إلى الأدوية.

مع تقدم سكان العالم في السن من المتوقع أن تزداد حالات الجلوكوما، وقد تصل إلى ما يصل إلى 110 ملايين في عام 2040 إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تؤدي هذه الحالات في النهاية إلى العمى.

على الرغم من عدم وجود طريقة لعكس تلف الجلوكوما تمامًا ، يمكن إدارته - والقدرة على اكتشافه (والأسباب التي أدت إليه في وقت سابق) ستحدث فرقًا كبيرًا في فقدان البصر.