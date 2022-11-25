شكرا لقرائتكم خبر عن هل ترغب في التخلص من الوزن الزائد؟ اعرف أفضل الأوقات لتناول البروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل ترغب في القضاء والتخلص من الوزن الزائد؟ إذاً عليك أن تعلم أن البروتين له قدرة كبيرة في الحفاظ وزيادة القدرة على وصولك للهدف، وهو الوزن المثالي ولكن بشروط محددة، يجب اتباعها حتى تحصل على ما تريد.

أشار التقرير المنشور عبر موقع “verywellhealth”، إلى أن وجبة الإفطار من أهم الوجبات اليومية، ولذا يجب أن تتناول وهي غنية بجميع العناصر الغذائية المهمة للجسم وأبرزها البروتين، الذي يزيد من قدرتك على فقدان الوزن الزائد، لأنه يزيد من شعورك بالشبع لفترات طويلة.

وأثبت هذا الأمر دراسة حديثة خضع خلالها 9341 شخصا، في أعمار مختلفة، وتضمنت البيانات الخاصة بهؤلاء الأشخاص السعرات الحرارية التي يحصل عليها الشخص من البروتين والكربوهيدرات والدهون والألياف والكحوليات، بالإضافة إلى وقت تناول الطعام ومؤشر كتلة الجسم BMI.

وأكد الباحثون الذي جمعوا بيانات الأشخاص الخاضعين لدراسة، أن الأشخاص الذين يتناولون نبة قليلة من البروتين في وجبة الإفطار يزاد لديهم فرص استهلاك ميات كبيرة من الوجبات باقي اليوم، ويزداد ليدهن الوزن، وهذا يعني أن الأشخاص الذين يتناولون نسب جيدة من البروتين في وجبة الإفطار ليهم فرص اقل من استهلاك الطعام علي مدار اليوم، وأيضا التخلص من الوزن الزائد.

ولذا حث التقرير، علي ضرورة تناول البروتين في وجبة الإفطار، فيمكنك تناول البيض، أو الفول، أو الأجبان، فهي حيل جيدة لمد الجسم بالبروتين.