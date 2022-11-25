شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر.. طرق جديدة لقياس مستويات الجلوكوز دون سحب الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت دراسة حديثة تابعة لـ UNIST عن طريقة جديدة لقياس مستويات السكر في الدم دون سحب الدم، وهذه تقنية ثورية غير جراحية لاختبار مستويات الجلوكوز في الدم، باستخدام مستشعر الجلوكوز الكهرومغناطيسي (EM) القائم على الموجة والذي يتم إدخاله تحت الجلد، وقد جذبت النتائج التي توصلوا إليها الكثير من الاهتمام ، حيث إن هذه الطريقة تقضي على حاجة مرضى السكري إلى وخز أصابعهم بشكل متكرر لقياس الجلوكوز، وذلك وفقا لما نشرته جريده “medicalxpress”.

وقاد هذا الإنجاز البروفيسور فرانكلين بين وفريقه البحثي في ​​قسم الهندسة الكهربائية في UNIST.، وفي هذه الدراسة، اقترح فريق البحث مستشعرًا كهرومغناطيسيًا يمكن زراعته تحت الجلد وقادرًا على تتبع التغييرات الدقيقة في سماحية العزل الكهربائي بسبب التغيرات في BGLs.

يمكن لجهاز الاستشعار المقترح، الذي يبلغ حجمه حوالي خمس حجم قطعة القطن ، قياس التغيرات في تركيزات الجلوكوز في السائل الخلالي (ISF) ، وهو السائل الذي يملأ الفراغات بين الخلايا.

وأشار فريق البحث إلى أن عملنا الحالي هو جهد لتحقيق مستشعر كهرومغناطيسي قابل للزرع ، والذي يمكن أن يكون بديلاً عن مستشعر الجلوكوز القائم على الإنزيم أو البصري". "لم يتغلب المستشعر القابل للزرع المقترح على عيوب أنظمة المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGMS) فقط ، مثل العمر القصير ، ولكنه عزز أيضًا دقة التنبؤ بسكر الدم.

ويمكن تشخيص مرض السكري إذا كانت مستويات الجلوكوز في الدم الصائم 126 ملجم / ديسيلتر أو أعلى. كانت النتيجة الطبيعية لاختبار الجلوكوز أثناء الصيام أقل من 100 ملجم / ديسيلتر. أحد الأهداف الرئيسية لعلاج مرض السكري هو الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم ضمن النطاق المستهدف المحدد.

يعاني أكثر من 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من مرض السكري وما زالوا يعانون أثناء وخز أصابعهم عدة مرات في اليوم للتحقق من مستويات الجلوكوز في الدم.

تمت دراسة طرق مختلفة بديلة لطريقة وخز الإصبع على نطاق واسع لاكتشاف نسبة الجلوكوز في الدم ، مثل مستشعر الجلوكوز القائم على الإنزيم أو المستشعر البصري. ومع ذلك ، لا يزال لديهم مشاكل من حيث العمر الطويل وإمكانية النقل والدقة.

في هذه الدراسة ، قدم فريق البحث إدارة شبه دائمة ومستمرة لسكر الدم مع تكاليف صيانة منخفضة وبدون الألم الناجم عن جمع الدم ، مما يتيح للمرضى الاستمتاع بحياة جيدة من خلال العلاج السليم وإدارة مرض السكري. من المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة استخدام CGMS ، والتي تمثل حاليًا 5 ٪ فقط من العلاجات النشطة.

أجرى فريق البحث أيضًا كلاً من اختبار تحمل الجلوكوز في الوريد (IVGTT) واختبار تحمل الجلوكوز الفموي (OGTT) باستخدام المستشعر المزروع في الخنازير والبيجل في بيئة خاضعة للرقابة. أظهرت نتائج إثبات المفهوم الأولي في التجربة المجراة ارتباطًا واعدًا بين BGL واستجابة تردد المستشعر ، وفقًا لفريق البحث.

وأشار فريق البحث إلى أن "جهاز الاستشعار والنظام المقترحين لدينا في الواقع في مرحلة مبكرة من التطوير". "على الرغم من ذلك ، تظهر نتائج إثبات المفهوم في الجسم الحي ارتباطًا واعدًا بين BGL واستجابة تردد المستشعر. في الواقع ، يُظهر المستشعر القدرة على تتبع اتجاه BGL."

وأضاف فريق البحث: "بالنسبة لعملية زرع أجهزة الاستشعار الفعلية ، يجب أن نأخذ في الاعتبار التغليف المتوافق حيويًا وتفاعلات الأجسام الغريبة (FBR) للتطبيقات طويلة المدى. بالإضافة إلى ذلك ، يجري تطوير نظام واجهة مستشعر محسّن".