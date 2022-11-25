شكرا لقرائتكم خبر عن عقار لمرض السكر قد يحمى من مضاعفات كورونا.. دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن عقارًا لمرض السكري عمره قرن من الزمان قد يساعد في منع مرضى كورونا المعرضين للخطر من التعرض لنتائج شديدة بعد الإصابة، حيث قلل دواء يحتوى على مادة "الميتفورمين" خاص بمرض السكرى من خطر الوفاة من كورونا بنسبة 44 ٪ في مجموعة من مرضى السكر الذين كانوا يتناولون الدواء عندما أصيبوا بالفيروس التاجي، بحسب موقع "Health".

وأظهرت النتائج أن مرضى السكري الذين يتناولون الميتفورمين كانوا أقل عرضة بنسبة 50٪ للتنفس الصناعى لأنهم قاوموا عدوى كورونا.

وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة كارولين برامانتي، الأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة مينيسوتا الأمريكية، إن هذه النتائج تتماشى مع الدراسات السابقة والتجربة السريرية التي أظهرت التأثيرات الوقائية للميتفورمين ضد كورونا.وأضافت برامانتي: "تشير كل هذه الأبحاث إلى حقيقة أن هناك دورًا للميتفورمين في الوقاية من عدوى كورونا وكذا الوقاية من الأعراض الشديدة".وأشارت إلى أن الميتفورمين اكتشف لأول مرة في أوائل عشرينيات القرن الماضي.

وقالت برامانتي: "بعض المقالات المنشورة الأولى عن الميتفورمين كانت في سياق الوقاية من الأنفلونزا والميتفورمين أو الارتباط بأنفلونزا أقل حدة كان ذلك في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي".

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الميتفورمين كدواء لمرض السكري في عام 1994 ويساعد الدواء مرضى السكر عن طريق الحد من قدرة الكبد على إفراز السكر في الدم من مخازنه.

وقالت برامانتي إن الميتفورمين يبدو أيضًا أن له تأثيرات مضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات، لذلك بدأ الباحثون في عام 2010 باختباره ضد فيروسات أخرى مثل زيكا والتهاب الكبد سي، وتوصل الباحثون إلى أن هذا جعل الميتفورمين مرشحًا طبيعيًا للاستخدام في علاج كورونا.

اكتشفت تجربة سريرية أن الميتفورمين يقلل من احتمالات زيارات قسم الطوارئ أو دخول المستشفى أو الوفاة بسبب كورونا في المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة بنسبة تزيد عن 40 ٪ ، وأكثر من 50 ٪ إذا تم وصفه مبكرًا في بداية ظهور الأعراض، وفقًا للنتائج المنشورة في مجلة نيو إنجلاند الطبية.

وقالت برامانتي: "ما رأيناه في تجربتنا هو أنه كلما بدأ شخص ما مبكرًا باستخدام الميتفورمين ، كان يعمل بشكل أفضل للوقاية من أعراض كورونا الحادة لذلك في الأفراد الذين بدؤوا به في أقل من أربعة أيام من الأعراض ، كان لديهم أكبر تأثير في منع زيارات الطوارئ ، ودخول المستشفى والوفاة من كورونا."

شملت الدراسة الجديدة أكثر من 6600 مريض بالسكري من النوع الثاني أصيبوا بفيروس كورونا، وقارن فريق البحث مدى جودة أداء مرضى السكر الذين يتناولون الميتفورمين مقارنة بأدوية السكري الأخرى الموصوفة.

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون الميتفورمين لديهم مخاطر أقل للموت أو التنفس الصناعى مقارنة بأولئك الذين يتناولون فئة من أدوية السكري تسمى السلفونيل يوريا.