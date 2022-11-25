شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: لقاح كورونا يعزز الحماية حتى بعد الإصابة السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة أنه حتى لو كنت مصابًا بالفعل بفيروس كورونا، فلا يزال بإمكانك الاستفادة من اللقاح الذي يمكن أن يساعد في منع الإصابة بعدوى أخرى، بحسب ما ذكر موقع "Health".

ووجد الباحثون أن المرضى الدنماركيين حصلوا على حماية تتراوح بين 60٪ و 94٪ من الإصابة مرة أخرى، اعتمادًا على الموجة المتغيرة لكورونا.

وبحسب الدراسة، التي نُشرت فى مجلة PLOS Medicine، قالت كاترين فيندروب نيلسن، مؤلفة الدراسة وباحثة في معهد مصل ستاتينز في الدنمارك: "وجدنا في دراستنا فعالية كبيرة للقاح ضد الإصابة مرة أخرى بكورونا، وهذا يوضح أهمية التطعيم أيضًا لأولئك الذين قد يكونون محميين بالمناعة الطبيعية".

وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات العدوى والتطعيم من السجلات الدنماركية التي شملت جميع الأشخاص الذين يعيشون في الدنمارك ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس أو تم تطعيمهم بين يناير 2020 ويناير 2022.

وشمل ذلك أكثر من 200000 شخص ثبتت إصابتهم خلال موجات ألفا ودلتا وأوميكرون.

ووجد الباحثون أن التطعيم يوفر حماية تصل إلى 71٪ ضد الإصابة مرة أخرى خلال فترة متغير ألفا لكورونا، قدمت حماية 94٪ خلال فترة الدلتا بحلول فترة أوميكرون ، انخفضت تلك الحماية إلى حوالي 60٪. استمرت الحماية الإضافية حتى تسعة أشهر.

قال الباحثون إن هذه النظرة الثاقبة لفعالية اللقاح قد تساعد في التخطيط لاستراتيجيات التطعيم المستقبلية، كانت الدراسة أقصر من أن تحدد ما إذا كان اللقاح يحمي من النتائج الشديدة، مثل الوفاة ودخول المستشفى.