شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا والأنفلونزا والمخلوى التنفسي.. تعرف على أعراض كل منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فصل الشتاء، تزداد احتمالات الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي عدة مرات، وغالبًا ما يُنظر إليها على أنها نزلة برد لكن يمكن أن تكون كورونا أو الأنفلونزا أو الفيروس المخلوي التنفسى، وهذه فيروسات شديدة العدوى، لذا من المهم معرفة أعراض كل منها حتى يمكن الحصول على المساعدة الطبية في الوقت المناسب ومنع انتشار العدوى، فى هذا التقرير نتعرف على الفرق بين أعراض كورونا والفيروس المخلوى التنفسي والأنفلونزا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا". ما الذي يسبب فيروس كورونا؟ الإصابة بنوع معين من الفيروسات التاجية تسبب المرض، فيروس كورونا الذي تم تحديده لأول مرة في عام 2019 ، تحول إلى جائحة عالمي في غضون بضعة أشهر وحاليا، خضع الفيروس لعدة طفرات.

الإصدار الحالي من فيروس كورونا هو أوميكرون يعتقد العلماء أن أوميكرون لديه معدل انتقال أعلى من أسلافه ولديه أيضًا القدرة على الهروب من المناعة. ما الذي يسبب الأنفلونزا؟ الأنفلونزا سببها فيروس الانفلونزا هناك 4 أنواع من فيروسات الأنفلونزا الموسمية: الأنواع A و B و C و D. تنتشر فيروسات الأنفلونزا A و B وتسبب أوبئة موسمية للمرض.

النساء الحوامل والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة مثل فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والربو وأمراض القلب والرئة ومرض السكري، أولئك الذين لديهم مخاطر متزايدة للتعرض للأنفلونزا ، بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية هم في خطر أعلى.

ما هو الفيروس المخلوي التنفسي؟

يتسبب الفيروس المخلوي التنفسي في عدوى الجهاز التنفسي السفلي في جميع الفئات العمرية.

حذرت منظمة الصحة العالمية (WHO) من أن "الفيروس المخلوي التنفسي هو تهديد للمستشفيات على حد سواء للأطفال الصغار وبين الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة والضعفاء".

كيف تختلف هذه العدوى عن بعضها البعض؟ قال توماس موراي، الأستاذ المشارك في أمراض الأطفال المعدية في كلية الطب بجامعة ييل ، لصحيفة واشنطن بوست: "غالبًا ما يكون من الصعب جدًا التمييز بينها، وأضاف موراي: "في معظم الأوقات ، لا تحتاج إلى معرفة الفرق لأنه لا يغير طريقة العناية بالطفل".

على الرغم من صعوبة التمييز بين أعراض العدوى ، إلا أن الأنفلونزا يمكن أن تسبب التعب بشكل أسرع من العدوى الأخرى، قال إيثان وينر ، رئيس قسم الطوارئ في مستشفى هاسنفيلد للأطفال بجامعة نيويورك ، لصحيفة واشنطن بوست: "تشتهر الأنفلونزا بظهورها السريع والإرهاق وآلام الجسم.

من ناحية أخرى ، فإن مرض كورونا لديه مجموعة من الأعراض التي تشمل التهاب الحلق والصداع والسعال والحمى وفقدان التذوق والشم والعديد من الأعراض الأخرى، في بعض الأحيان ، يظل الانزعاج المرتبط بكورونا في الفرد لفترة أطول مما يؤدي إلى حالة تسمى كورونا الطويلة الأمد.

تظهر أعراض الفيروس المخلوى على مراحل. الأعراض الشائعة هي سيلان الأنف ، والسعال ، والعطس (والذي يبدو في الغالب مثل الصفير) وكذلك فقدان الشهية.

الطريقة الأساسية للحفاظ على نفسك في مأمن من العدوى هي تغطية الوجه بالكمامة لمنع انتقال الجراثيم.

عادة تدخل الفيروسات الجسم عن طريق الفم والأنف. تنتشر الفيروسات الموجودة في قطرات التنفس والعطس والسعال الصغيرة بسهولة في البيئة وتدخل إلى الجسم السليم.