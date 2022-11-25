شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. كيف تحددين إصابة طفلك بكورونا أو الفيروس التنفسى المخلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الخوف والذعر أصيب بها الكثير من الآباء والأمهات بعد انتشار الفيروس التنفسى المخلوى، وأيضا فى ظل انتشار فيروس كورونا ، وخلال هذا التقرير سنتعرف على الفرق بين الفيروس التنفسى المخلوى وفيروس كورونا.

وحول ذلك أوضح التقرير المنشور عبر موقعي healthline وMEDLINE PLUS أن الطريقة الوحيدة التي تساعد فى التفرقة بين الفيروس التنفسى المخلوى وفيروس كورونا هو المسحة pcr فيتم إخضاع الطفل لمسحة من الفم والأنف ويتم تحليلهما لمعرفة نوع العدوي.

وأشار التقرير إلى أن الأعراض التي تظهر على الأطفال المصابين بالفيروس التفسي المخلوي هى ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وسيلان الأنف، وعدم قدرة الطفل علي النوم، بالإضافة إلى سعال الحاد، كما أن الأطفال الأكثر عرضة هم الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و6 أعوام.

وقدم التقرير العديد من النصائح المهمة للأمهات، التي تساعد علي تقوية الجهاز المناعي لديهم، وتقليل فرص الإصابة بهم، ومنها: .

- غسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد .

- عدم تقبيل الطفل.

- تنظيف الأسطح التي يعتاد الطفل على ملامستها .

- الاهتمام بتغذية الطفل لتقوية جهازه المناعي، عن طريق إمداده بالخضروات والفواكه والبروتين.

- إبعاد الطفل عن المرضى أو المشتبه بهم.

-الإكثار من إمداد الطفل بالماء والعصائر الطبيعية والمشروبات الدافئة للطفل على مدار اليوم.

- تلبيس الطفل الكمامة، خاصةً عند تواجده في الأماكن المزدحمة.