بيروت - نادين محمد - التمارين الرياضية بشكل عام تساعد على تحسين أنظمة جسمكِ، كما تحافظ على رشاقتك، أو تساعدك على تخسيس الوزن، وربما ممارسة الرياضة فقط تجعلك تشعرين بالراحة وتحسن مزاجك، وهذا ما قد تفعله أيضاً تمارين التوازن، التي تحافظ على قوّتك وتركيزك، علاوة على أنها مهمة للياقة البدنية بشكل عام، حيث تزيد ببساطة من وظيفة الحركة الكلية لجسمك، الامر الذي يتطلب مستوى معين من التوزن، حتى المشي فقط تحتاجين لامتلاك قدرات موازنة أساسية.

ولهذا إليك بعض تمارين التوازن للمبتدئين، لتحسين أدائك في التمرين بشكل عام.

السومو القرفصاء مع نبض الفخذ الخارجي

ابدئي بموقف عريض للقدمين، حيث تحولت القدمان إلى 45 درجة، برفع أحدهما.

انحنِ على ركبتيك وفخذيك لتنخفض إلى السومو القرفصاء، وحافظي على استقامة جذعك.

أثناء الوقوف، قومي بتمديد ساق واحدة والذراع المقابلة، وامسكي ساقك ونبضها لأعلى من 2 إلى 3 بوصات ثلاث مرات.

ضعي رجلك مرة أخرى لأسفل لبدء الحركة وكرري ذلك، 12 مرة لكل جانب.

تمرين الضغط مع تصفيق أسفل الساق

ابدئي بالتوازن على ساق واحدة، والأخرى أمامك، واثني الركبة بزاوية 90 درجة، ويديك معًا فوق رأسك.

انحني قليلاً للأمام وصفقي يديك تحت الساق المرتفعة.

استمري في التصفيق على رأسك وتحت رجلك المرتفعة 12 مرة.

كرري على ساقك الأخرى.

تمرين البلانك مع الأذرع الطائرة

ابدئي بتمرين البلانك، وكأنك لوح خشبي مرتفع مع فرد ذراعيك ويديك مباشرة تحت كتفيك.

حافظي على ثبات وركيك أثناء رفع ذراع واحدة أمامك مباشرة.

استمري في رفع الذراع وتحريكه إلى الجانب.

أعيدي يدك إلى الأمام مرة أخرى، ثم أنزليها إلى الأرض.

كرري هذا التسلسل على الجانب الآخر. استمري في تبديل الجوانب لمدة 12 جولة.

ملاحظة مصدر الصور موقع stock.adobe.

المصدر: self

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