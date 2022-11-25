تقلبات الطقس وفصل الشتاء.. نصائح لزيادة الشعور بالدفء

القاهرة - سامية سيد - خلال تقلبات الطقس ودخول فصل الشتاء، تزداد فرص الشعور ببرودة الأطراف، لكن هناك العديد من المشروبات والأطعمة التى تزيد من الشعور بالدفء، يقدمها لنا التقرير المنشور عبر موقع healthline.

- الأعشاب

تلعب الأعشاب دورا كبيرا في تدفئة الأطراف خلال فصل الشتاء، فثبت علميا أن الأعشاب كالينسون والكراوية والنعناع والقرفة والشاى الأخضر والزنجبيل، جميعها أعشاب تساهم بشكل بكبير فى رفع درجة حرارة الجسم المنخفضة، بسبب برودة الطقس، كما أنها تساعد بشكل كبير فى الوقاية من الإصابة بالعديد من الفيروسات المنتشرة، لذا عليك تناولها بشكل مستمر لأنها تعمل على تقوية المناعة كمضادات الأكسدة.

- الكركم

إذا كنت تشعر ببرودة الأطراف عليك تناول مشروب الكركم الذى يساهم بشكل كبير فى زيادة شعورك بالتدفئة، كما أنه يعمل على تقوية الجهاز المناعى، وجعل الجسم أكثر قدرة على مكافحة الفيروسات والبكتيريا، والسبب أنه يحتوى على مضادات الأكسدة التى تعمل على حماية الجسم من العديد من المشاكل الصحية.

- الماء بالليمون الساخن

يساعد على تدفئة الأطراف فى الشتاء، لأنه يحسن تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الأطراف، وبسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين سى يعمل على تقوية الجهاز المناعى وتقليل فرص الإصابة بالأمراض الفيروسية، ومن أهم الفوائد تنقية وتطهير الجسم من السموم.