مشروبات مُجربة للتخسيس 

بيروت - نادين محمد - واحدة من طرق التخسيس الفعالة هي ملء المعدة بمشروبات تساعد على تفتيت الدهون، جميعها محضرة من مكونات طبيعية غنية بالمغذيات التي تساعد إنقاص الوزن.

غير ان مشروبات التخسيس وحدها لن تفعل المستحيل، بينما هي عامل مساعد، يتحرك على محورين، الأول هو سد الجوع وتعزيز الشعور بالشبع، و الثاني هو مد الجسم بالفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم من الناحية الصحية ومن ناحية تفتيت الدهون أيضًا.

مشروبات التخسيس:

1. الجريب فروت مع الخيار

الصورة من موقع pexels

المكونات:

1 خيار

1 ليمون شرائح

1 جريب فروت متوسط الحجم

1 كوب / 250 مل ماء

طريقة التحضير:

قطعي جميع المكونات.

أضفهم إلى الخلاط مع الماء.

امزجي كل شيء حتى يصبح ناعمًا.

يمكنك تناول مشروبات إنقاص الوزن هذه عن طريق الاحتفاظ بها في الثلاجة لفترة من الوقت. من خلال تقديمه باردًا ، فإنه يعزز عملية التمثيل الغذائي في جسمك ، مما يسمح لك بفقدان الوزن بشكل أسرع.

2. ماء الزنجبيل والليمون

الصورة من موقع unsplash

المكونات:

1 كوب / 250 مل ماء بارد

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون المحمص

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 قطعة من جذر الزنجبيل

الطريقة:

نقطع الزنجبيل إلى قطع صغيرة.

أضفيه إلى الخلاط مع الماء البارد.

امزجي هذه المكونات حتى تصبح ناعمة.

صبي ماء الزنجبيل في كوب.

أضفي مسحوق الكمون المحمص وعصير الليمون.

تخلط المكونات جيدًا قبل تناولها.

3. شاي أخضر بالنعناع والليمون

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المكونات

1 كوب / 250 مل ماء ساخن

6-7 أوراق نعناع

2 ملعقة كبيرة أوراق شاي أخضر

1 حبة ليمونة كاملة

طريقة التحضير:

أضف الماء وأوراق النعناع إلى إناء من اختيارك.

سخني الماء حتى يبدأ في الغليان.

اتركيه لمدة لمدة خمس دقائق على الأقل.

أطفئ النار وأضف أوراق الشاي الأخضر.

دعيهم ينقعون لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

صفي المشروب وتناوليه

اشربيه وهو ساخن لملاحظة فوائده.

4. أناناس مع قرفة

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المكونات

ملح أسود (حسب الرغبة)

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

2½ ملعقة كبيرة عصير ليمون

1½ كوب أناناس

طريقة التحضير:

نقطع الأناناس إلى قطع صغيرة وتُضاف إلى الخلاط.

اخلطي هذه الفاكهة حتى تصبح ناعمة.

صبي العصير في كوب وأضفِ عصير الليمون ومسحوق القرفة ثم يُضاف الملح .

للاستفادة القصوى من هذا المشروب ، يجب أن تتناوله على معدة فارغة.



المصدر: Health shot

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