شكرا لقرائتكم خبر عن الأطعمة المسموحة والممنوعة لمرضى التهاب البنكرياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب البنكرياس يعد من الأمراض التي يصاب بها البعض، ويحتاج تلقي الرعاية الطبية الدورية والمتابعة بشكل دوري مع الطبيب لتجنب التعرض والإصابة بأي مضاعفات صحية. وحول ذلك يقدم الخليج 365 أبرز وأهم الأطعمة المسموحة وأخرى الممنوعة على مرضي التهاب البنكرياس، وفقا لموقع “healthline”.

قائمة بالأطعمة المسموحة لمرضى التهاب البنكرياس، ومنها:

- الفشار.

- البقوليات مثل الفول والعدس.

- منتجات الألبان خالية الدسم.

- البيض.

- الأسماك.

- عصائر طبيعية.

- الأعشاب كالينسون.

- اللحوم قليلة الدهون.

- الدجاج بدون جلد.

- خبز الحبوب الكاملة.

أما قائمة الأطعمة الممنوعة لمرضى التهاب البنكرياس فهي:

- جميع أنواع المخبوزات.

- السمك المقلي والمحار.

- الزبدة والزيت والسمن.

- الوجبات السريعة.

- الأيس كريم.

- اللحوم الغنية بالدهون.

- المربى.

- لحم الضأن.

- المكسرات والبذور.

- اللحوم المصنعة.

- المشروبات الغازية.

- منتجات الألبان كاملة الدسم.

- الجبن الكريمي.

- زبدة المكسرات.

ونصح التقرير مرضي التهاب البنكرياس بضرورة تحديد وقت محدد لتناول النظام الغذائي، ويعتمد على اتباع نظام غذائي محدد ويكون وجبات غذائية صغيرة وخفيفة وقليلة الدهون.

وأنه على مرضي التهاب البنكرياس تناول 5 وجبات خفيفة بدلا من تناول وجبات كبيرة الحجم.

أضاف التقرير، ان اتباع هذه النصائح لمرضي التهاب البنكرياس يساعد بشكل كبير في الحد من ألم الناتج عن التهاب البنكرياس، كما ان هذه النصائح تحسن وتحد من الألم ومشاكل ومضاعفات التهاب البنكرياس.