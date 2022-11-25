شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تأثير التخدير عليك بعد إجراء العمليات الجراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ستخضع لعملية جراحية، فمن المرجح أن يكون لديك نوع من التخدير لمنعك من الشعور بالألم أثناء العملية، في حين أن التخدير آمن للغاية، إلا أنه يمكن أن يسبب آثارًا جانبية أثناء العملية وبعدها، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic معظم الآثار الجانبية للتخدير طفيفة ومؤقتة، على الرغم من وجود بعض الآثار الخطيرة التي يجب الانتباه لها والاستعداد لها مسبقًا.

كيف يمكنك تقليل مخاطر الآثار الجانبية؟

أهم شيء يمكنك القيام به للوقاية من الآثار الجانبية للتخدير هو التأكد من مشاركة طبيب التخدير في رعايتك، طبيب التخدير هو طبيب متخصص في التخدير وإدارة الألم وطب الرعاية الحرجة.

قبل الجراحة ، قابل طبيب التخدير لمناقشة تاريخك الطبي وعاداتك الصحية ونمط حياتك، ستساعد هذه المعلومات طبيب التخدير في معرفة كيفية تفاعلك مع التخدير واتخاذ خطوات لتقليل مخاطر الآثار الجانبية، هذا الاجتماع هو أيضًا وقت مناسب لك لطرح الأسئلة ومعرفة ما يمكن توقعه.

ما هي أنواع التخدير وآثاره الجانبية؟

هناك أربعة أنواع رئيسية من التخدير المستخدمة أثناء الإجراءات الطبية والجراحة ، وتختلف المخاطر المحتملة من نوع لآخر و تشمل أنواع التخدير ما يلي:

-تخدير عام يتسبب التخدير العام في فقدان الوعي هذا النوع من التخدير ، على الرغم من كونه آمنًا للغاية ، هو النوع الأكثر احتمالية للتسبب في آثار جانبية إذا كنت تخضع للتخدير العام ، فيجب أن يراقب طبيب التخدير حالتك أثناء وبعد الإجراء الخاص بك لمعالجة أي آثار جانبية ومراقبة احتمالية حدوث مضاعفات أكثر خطورة.





يمكن أن تشمل الآثار الجانبية للتخدير العام ما يلي:

-الغثيان والقيء، يمكن أن يحدث هذا التأثير الجانبي الشائع جدًا في غضون الساعات أو الأيام القليلة الأولى بعد الجراحة ويمكن أن يحدث بسبب عدد من العوامل ، مثل الدواء والحركة ونوع الجراحة.

-التهاب الحلق، يمكن للأنبوب الذي يوضع في حلقك لمساعدتك على التنفس أثناء فاقد الوعي أن يصيبك بالتهاب الحلق بعد إزالته.

-هذيان ما بعد الجراحة، يعد الارتباك عند استعادة الوعي بعد الجراحة أمرًا شائعًا ، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص وخاصة المرضى الأكبر سنًا يمكن أن يحدث الارتباك ويختفي لمدة أسبوع تقريبًا.

قد تشعر بالارتباك وتواجه مشاكل في التذكر أو التركيز يمكن أن يتفاقم هذا الأمر إذا بقيت في المستشفى لبضعة أيام بعد الإجراء ، خاصة في العناية المركزة ، لأنك في مكان غير مألوف، يساعد وجود شخص معك ، جنبًا إلى جنب مع القيام ببعض الأشياء البسيطة الأخرى

-آلام العضلات الأدوية المستخدمة لإرخاء عضلاتك بحيث يمكن إدخال أنبوب التنفس يمكن أن تسبب الألم.

-الحكة وهي أحد الآثار الجانبية الشائعة للمخدرات ، وهي أحد أنواع مسكنات الألم التي تستخدم أحيانًا مع التخدير العام.

-قشعريرة وارتعاش (انخفاض حرارة الجسم) يحدث هذا في ما يصل إلى نصف المرضى حيث يستعيدون وعيهم بعد الجراحة ، وقد يكون مرتبطًا بدرجة حرارة الجسم.

في حالات نادرة ، يمكن أن يتسبب التخدير العام في حدوث مضاعفات أكثر خطورة ، بما في ذلك:

-الهذيان بعد الجراحة أو الخلل الإدراكي في بعض الحالات ، يمكن أن يستمر الارتباك وفقدان الذاكرة لفترة أطول من بضع ساعات أو أيام يمكن أن تؤدي حالة تسمى الخلل المعرفي بعد الجراحة إلى مشاكل في الذاكرة والتعلم على المدى الطويل لدى بعض المرضى إنه أكثر شيوعًا عند كبار السن وأولئك الذين يعانون من أمراض مثل أمراض القلب (خاصة قصور القلب الاحتقاني ) أو مرض باركنسون أو مرض الزهايمر.

الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية في الماضي هم أيضًا أكثر عرضة للخطر من المهم إخبار طبيب التخدير إذا كان لديك أي من هذه الحالات.

الصداع، يمكن أن يحدث هذا بعد أيام قليلة من الإجراء إذا تسرب بعض السائل النخاعي عند تسليم التخدير الموضعي عبر العمود الفقري ، كما هو الحال في التخدير فوق الجافية أو إحصار العمود الفقري للولادة .

-ألم بسيط في الظهر، يمكن أن يحدث التقرح في مكان إدخال الإبرة في الظهر.

-صعوبة التبول، إذا كنت مخدرًا من الخصر إلى الأسفل ، فقد يكون من الصعب التبول لفترة قصيرة بعد الإجراء.

-ورم دموي، يمكن أن يحدث نزيف تحت الجلد حيث يتم حقن المخدر.