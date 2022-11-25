كيف تتخلص من البلغم الناتج عن نزلات البرد والأنفلونزا؟

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القاهرة - سامية سيد - يعتبر البلغم من أكثر التجارب المزعجة التي يجلبها فصل الشتاء، وهو الجزء الأكثر إزعاجًا عند الإصابة بنزلة برد أو السعال، إنه في الأساس نوع من المخاط ينتج في صدرك ويمكن أن يشكل المخاط بطانة واقية في أجزاء معينة من جسمك، حتى عندما لا تكون مريضًا لحماية جسمك من أشياء مثل الحساسية والتدخين والالتهابات يمكن أن تجعل هذا التراكم أسوأ ويؤدي إلى احتقان الصدر ومشاكل رئوية أكثر خطورة، في هذا التقرير نتعرف على طرق التخلص من البلغم الناتج عن نزلات البرد والأنفلونزا، بحسب موقع "Health".

يتم إنتاج البلغم أو المخاط كرد فعل على مهيج من البيئة هذه الكميات الطبيعية يمكن أن تكون وقائية لأنها تساعد على حبس المهيجات أو المساعدة في طردهم، في حالة السعال يمكن معالجة البلغم الزائد أو صعوبة طرد البلغم حسب سببها أو أصلها .

كيف تتخلص من البلغم الزائد؟

1. تجنب التدخين

وجدت دراسة نشرت في جمعية أمراض الصدر الأمريكية أن التعرض للتدخين والتدخين السلبي يمكن أن يتسبب في إنتاج جسمك للمزيد من البلغم.

يعتبر الإقلاع عن التدخين بالنسبة للمدخنين النشطين أهم تدخل للحد من إنتاج البلغم.

2. اشرب المزيد من الماء

البقاء رطبًا هو أحد أفضل الطرق للتخلص من البلغم بشكل طبيعي.

الترطيب الكافي بالسوائل يمكن أن يساعد في الحفاظ على تناسق البلغم وتسهيل طرده لذلك ، تناول ما لا يقل عن 6-8 أكواب من الماء كل يوم للتخلص من البلغم والمخاط.

3. تجنب التعرض للغبار

يجب على الأشخاص الذين لديهم ميول حساسية أو مصابين بالربو تجنب التعرض للدخان والغبار يمكن أن يؤدي إلى تساقط المخاط من مؤخرة الأنف إلى الحلق والسعال المستمر. من الأفضل تجنب الأماكن التي بها الكثير من الغبار والدخان التي يمكن أن تصل إلى رئتيك وتسبب لك مشاكل.

4. يمكن أن يساعد البخار

كان العلاج بالبخار علاجًا مؤكدًا يمارسه العديد من الأشخاص منذ عقود يمكن التعامل مع البلغم الناتج عن سيلان الأنف عن طريق استنشاق البخار، لأن التحكم في سيلان الأنف يمكن أن يقلل من إنتاج البلغم في الصدر أيضًا.

5. استشر الطبيب

إذا لم ينجح شيء ، فلا تجلس وتعاني من الألم وأنت تتعامل مع احتقان الصدر في المنزل.

في بعض الأحيان تفشل هذه الطرق الطبيعية في العمل ، وعندها تحتاج إلى طلب المساعدة من الطبيب الذى يمكنه اختيار علاجات مثل مزيلات احتقان الأنف والأدوية البخاخة وأجهزة الاستنشاق التي يمكن أن تساعد الأفراد.