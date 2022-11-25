شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريدين معرفته عن العيوب الخلقية عند حديثي الولادة.. نصائح لـ حمل صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العيب الخلقي هو شيء غير طبيعي في جسم المولود الجديد، قد تكون عيوب ظاهرة مثل فقدان ذراع أو وحمة، أو عيوب داخلية داخلي (داخل الجسم) ، مثل الكلية التي لم تتشكل بشكل صحيح أو عيب الحاجز البطيني (ثقب بين الحجرات السفلية لقلب طفلك) خلل كيميائي، مثل بيلة الفينيل كيتون (عيب في تفاعل كيميائي يؤدي إلى تأخر في النمو).

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic يمكن أن يولد طفلك بعيب خلقي واحد مثل الشفة الأرنبية (فجوة في شفته العليا) أو عيوب خلقية متعددة مثل الشفة المشقوقة والحنك المشقوق (ثقب في سقف الفم) معًا ، أو حتى شقًا الشفة والحنك المشقوق مع عيوب في الدماغ والقلب والكلى.

لن يتمكن مقدم الرعاية الصحية الخاص بك من اكتشاف جميع العيوب الخلقية عند ولادة طفلك. قد لا تظهر بعض العيوب ، مثل الجنف ، حتى يبلغ طفلك عدة أشهر من العمر. قد يستغرق اكتشاف الكلية غير الطبيعية سنوات.

ونقدم كل ما تريد معرفته عن العيوب الخلقية عند الأطفال

ما مدى شيوع العيوب الخلقية؟

يعاني ما بين 2٪ و 3٪ من الأطفال من عيب أو أكثر عند الولادة ويرتفع هذا الرقم إلى 5٪ بحلول العمر الأول (لا تكتشف جميع العيوب بعد ولادة طفلك مباشرةً).

ما هي بعض الأمثلة الأخرى للعيوب الخلقية؟

رتق الاثني عشر ، انسداد في الأمعاء الدقيقة يمكن أن يسبب مَوَه السَّلَى (زيادة السوائل حول الجنين أثناء الحمل) ، مما قد يزيد من خطر الولادة المبكرة. يرتبط أحيانًا بمتلازمات وراثية أخرى.

تشوه داندي ووكر ، وهو تطور غير طبيعي للحفرة الخلفية (مساحة في جمجمة طفلك) والمخيخ (جزء من الدماغ). يمكن أن يسبب هذا العيب الخلقي مجموعة متنوعة من المشاكل.

عيوب الأطراف ، والتي تحدث عندما يلتف السلى الجنيني (البطانة الداخلية للكيس الأمنيوسي) حول أجزاء من الجنين (مثل الإصبع أو القدم).

ما الذي يسبب العيوب الخلقية؟

لا يعرف الخبراء السبب الدقيق لمعظم العيوب الخلقية ، ولكن بعض الأسباب هي:

عوامل وراثية أو وراثية.

العدوى أثناء الحمل.

التعرض للمخدرات أثناء الحمل.





كيف تؤثر العوامل البيئية مثل العدوى والأدوية على العيوب الخلقية؟

يمكن أن تزيد العوامل البيئية من خطر الإجهاض أو التشوهات الخلقية أو قد لا يكون لها أي تأثير على الجنين على الإطلاق ، اعتمادًا على النقطة التي يحدث فيها التعرض أثناء الحمل.

يمر الجنين النامي بمرحلتين رئيسيتين من التطور بعد الحمل المرحلة الأولى ، أو مرحلة الجنين ، تحدث خلال الأسابيع العشرة الأولى بعد الحمل. تتشكل معظم أجهزة وأعضاء الجسم الرئيسية خلال هذا الوقت المرحلة الثانية ، أو المرحلة الجنينية ، هي الفترة المتبقية من الحمل فترة الجنين هذه هي فترة نمو الأعضاء والجنين بشكل عام. يكون جنينك النامي أكثر عرضة للإصابة خلال مرحلة الجنين عندما تتطور الأعضاء في الواقع ، يمكن أن تسبب العدوى والأدوية أكبر ضرر عندما يحدث التعرض بعد أسبوعين إلى 10 أسابيع من الحمل.

يمكن أن يزيد داء السكري والسمنة من خطر إصابة طفلك بعيوب خلقية. قد يقترح مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أن تبذل قصارى جهدك لإدارة هذه الحالات قبل الحمل.

يمكن لبعض الأدوية والعقاقير الترويحية أن تسبب تشوهات خلقية تكون أشد عند استخدامها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل

متى يتم تشخيص العيوب الخلقية؟

يمكن لمقدمي الرعاية الصحية تشخيص العيوب الخلقية قبل الولادة وعند الولادة وبعدها. تم العثور على معظمها في السنة الأولى لطفلك.

كيف يتم تشخيص العيوب الخلقية؟

أثناء الحمل ، قد تختارين الخضوع للفحص بحثًا عن العيوب الخلقية والاضطرابات الوراثية باستخدام الموجات فوق الصوتية أو اختبارات الدم. إذا أظهر اختبار الفحص شيئًا غير طبيعي ، فغالبًا ما يوصى بإجراء اختبار تشخيصي تقوم فحوصات الثلث الأول من الحمل بالتحقق من وجود مشاكل في قلب الجنين واضطرابات الكروموسومات مثل متلازمة داون. تشمل اختبارات الفحص ما يلي:

فحص دم الأم يمكن أن تقيس اختبارات الدم مستويات البروتين أو تعميم الحمض النووي للجنين في دم الأم. يمكن أن تشير النتائج غير الطبيعية إلى زيادة خطر الإصابة باضطراب الكروموسومات الجنيني.

الموجات فوق الصوتية . تبحث الموجات فوق الصوتية عن السوائل الزائدة خلف رقبة الجنين. قد يكون ذلك علامة على زيادة خطر الإصابة بعيب في القلب أو اضطراب في الكروموسومات.

هل يمكن منع العيوب الخلقية؟

لا يمكن منع معظم العيوب الخلقية لكن هناك خطوات يمكنك اتباعها للترويج لحمل صحي تتضمن هذه النصائح:

راجع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك باستمرار.

إذا كنتِ تحاولين الإنجاب ، أو إذا كنتِ ناشطة جنسيًا ولا تستخدمين وسائل منع الحمل ، فتناولي فيتامين قبل الولادة مع 400 ميكروغرام من حمض الفوليك.

اتصلى بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور إذا كنت تعتقد أنك حامل.

لا تشربى الكحول.

لا تدخنى.

تحدثى إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن أي أدوية ومكملات تتناولها.