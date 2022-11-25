شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عناصر غذائية مهمة لجسمك.. اعرف أعراض نقصها ومصادر الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد العناصر الغذائية والمعادن المختلفة ضرورية بالدرجة الأولى لبناء الجسم والخلايا ولعمل الأجهزة الحيوية، ويزود الطعام الذي نتناوله أجسامنا بالتغذية التي يحتاجها ليعمل بكامل طاقته، وفى حالة نقص هذه العناصر سيكون لها تأثيرات مختلفة على الجسم، وفى السطور القادمة سنوضح المؤشرات المختلفة التي يقدمها الجسم أثناء نقص المغذيات المختلفة، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv"

بعض النواقص الغذائية الشائعة وعلاماتها:فيتامين د:

هناك العديد من الطرق التي قد يشير بها جسمك إلى نقص فيتامين د، الشعور بفقدان الطاقة والإرهاق والتعب هي أيضًا علامات على فيتامين د، يلعب فيتامين د دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة عظامنا، يمكن أن يسبب نقص فيتامين د ألمًا في العظام وكذلك العضلات، يمكنك إضافة منتجات الألبان والبرتقال والأسماك الدهنية لزيادة تناول فيتامين د.

فيتامين ب 12 :

يساعد فيتامين ب 12 في إنتاج خلايا الدم الحمراء في الحمض النووي، وقد ثبت أيضًا أنه يحسن وظيفة الناقلات العصبية، قد يؤدي نقص فيتامين ب في الجسم إلى الإرهاق والضعف وفقر الدم وفقدان الذاكرة وتورم اللسان وما إلى ذلك ، وقد يجعل قدراتك على التفكير ضبابية ، قد يكون نقص فيتامين ب 12 شائعًا بين النباتيين، حيث إن منتجات الألبان والدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية واللحوم العضوية هي المصادر الرئيسية لفيتامين ب 12.

المغنيسيوم:

المغنيسيوم معدن آخر يساعد العظام في الحفاظ على صحتها كما يعزز إنتاج الطاقة، يمكن أن يسبب نقص المغنيسيوم الكافي في النظام الغذائي الغثيان والقيء وقلة الشهية والخمول والضعف وما إلى ذلك.

البوتاسيوم:

البوتاسيوم معدن مهم آخر يحتاجه الجسم لمختلف الوظائف ، بعض هذه وظائف القلب ، وتقلصات العضلات ، وغيرها الكثير، كما أنه يساعد في الحفاظ على ضغط الدم ، والسكتات الدماغية ، وما إلى ذلك، ومن أعراض انخفاض البوتاسيوم في الجسم الإمساك، وضعف العضلات، والتشنجات، والخفقان، وما إلى ذلك يعتبر الموز والبقوليات من المصادر الكبيرة للبوتاسيوم.

حمض الفوليك:

حمض الفوليك من المهم بشكل خاص أن تستهلكه الحوامل، يساعد حمض الفوليك في نمو الجنين ويقلل من مخاطر حدوث أي تشوهات، بعض من أعراض نقص حمض الفوليك في الجسم هي التهيج والإسهال والتعب وما إلى ذلك، بعض الأطعمة الغنية بحمض الفوليك هي الفاصوليا والبذور والفول السوداني والحبوب الكاملة والخضراوات الصليبية والبيض وما إلى ذلك ، في حالة النساء الحوامل ، قد يشجع الطبيب تناول المكملات.

الكالسيوم:

يساعد الكالسيوم بشكل كبير في الحفاظ على قوة العظام والعضلات، كما أنه يساعد الجسم على أداء وظائف الأعصاب، بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لنقص الكالسيوم هي عدم انتظام ضربات القلب أو التنميل أو الوخز في الأصابع ، منتجات الألبان والخضروات الصليبية مصادر كبيرة للكالسيوم.

الحديد:

الحديد مفيد للغاية للجسم وهو أحد أكثر المعادن فائدة، يساعد الحديد في إنتاج خلايا الدم الحمراء ، وإنتاج البروتين في خلايا الدم الحمراء ، وتوفير الأكسجين للعضلات ، وإنتاج الهرمونات في الجسم ، وما إلى ذلك، يمكن التعرف على نقص الحديد من خلال أعراض مثل التعب ، والصداع ، وتقشر الجلد بسهولة ، وبرودة القدمين واليدين ، وهشاشة الأظافر ، وضيق التنفس ، وسرعة ضربات القلب، وما إلى ذلك، الخضار الصليبية مصدر كبير للحديد.