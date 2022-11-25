شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سن الـ 40.. اضف ماء جوز الهند إلى مشروبك اليومى لخفض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مراقبة ضغط الدم دائمًا ما تكون مهمة، ولكنه مهم بشكل خاص مع تقدمنا ​​في العمر، لأن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا معرضون بدرجة كبيرة لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وذلك بسبب حقيقة أن الشرايين تتيبس بمرور الوقت، إذا كان عمرك يزيد عن 40 عامًا وتبحث عن طرق للتحكم في ضغط الدم، فهناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها، بما في ذلك نظامك الغذائي، يجب تجنب بعض الأطعمة قدر الإمكان ، مثل تلك التي تحتوي على كميات عالية من الصوديوم، ومع ذلك ، فإن زيادة تناولك لبعض الأطعمة يمكن أن يحدث فرقًا أيضًا ؛ وتشمل هذه الخيارات الغنية بالإلكتروليتات مثل البوتاسيوم ، والتي تعمل على استرخاء الأوعية الدموية من أجل الحفاظ على ضغط دم صحي ، ويمكنك إضافة ماء جوز الهند إلى عصيرك اليومي لجنى الفوائد، وفقا لما نشره موقع " shefinds".

ماء جوز الهند

إذا كنت ترغب في زيادة كمية البوتاسيوم، فإضافة ماء جوز الهند إلى العصير الخاص بك يعد خيارًا رائعًا، على الرغم من أن المشروب أصبح شائعًا بشكل متزايد في عالم الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن فوائده ليست مزحة، يعتمد ذلك على جودة ماء جوز الهند الذي تشتريه، يمكنك رؤية بعض الفوائد الصحية الهامة من إضافته إلى نظامك اليومي في الواقع ، تشير إلى أن كوبًا واحدًا فقط من هذا المشروب يوفر 17٪ من احتياجاتك اليومية من البوتاسيوم.

يعتبر ماء جوز الهند خيارًا رائعًا بشكل خاص لأي شخص يتطلع إلى إدارة ضغط الدم، أن نسبة الصوديوم المنخفض إلى البوتاسيوم المرتفع الموجودة في ماء جوز الهند تساعد على موازنة ضغط الدم في الجسم عن طريق الحفاظ على توازن السوائل.

بالإضافة إلى البوتاسيوم ، يحتوي هذا المكوّن اللذيذ المخفوق أيضًا على نسبة عالية من المغنيسيوم،كل من هذه العناصر الغذائية ضرورية للتحكم في ضغط الدم والحفاظ عليه عند مستوى آمن.