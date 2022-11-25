شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب البنكرياس.. الأسباب والأعراض وعوامل الخطر وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البنكرياس هو عضو طويل ورقيق مخفي في الجزء العلوي من البطن خلف المعدة، يصنع البنكرياس هرمونات تحكم كيفية استخدام الجسم للسكر والإنزيمات التي تساعد في الهضم، التهاب البنكرياس الحاد ، الذي يظهر بسرعة ويستمر لأيام ، هو أحد أنواع التهاب البنكرياس الذي يمكن أن يحدث ، وإليك أسباب التهاب البنكرياس وأعراضه والوقاية منه وعلاجه، وفقا لما نشره موقع "doctor".

الأسباب:

عندما يتم تنشيط إنزيمات الهضم المتبقية في البنكرياس ، فإنها تهيج خلايا البنكرياس وتؤدي إلى التهاب، يمكن أن يؤدي الالتهاب الحاد إلى تلف البنكرياس بمرور الوقت، قد يصاب البنكرياس بأنسجة تالفة ، مما قد يضعف وظائفه، يمكن أن يتسبب قصور البنكرياس في تحفيز مرض السكري ومشاكل الجهاز الهضمي.

العلامات:

تتضمن علامات التهاب البنكرياس الحاد وأعراضه ما يلي:

ألم في الجزء العلوي من البطن، آلام الظهر التي تبدأ في البطن، ضربات قلب سريعة ،غثيان، التقيؤ.

تتضمن علامات التهاب البنكرياس المزمن وأعراضه ما يلي:

ألم في الجزء العلوي من البطن بعد تناول الطعام ، يصبح ألم البطن أكثر حدة ، براز كريه الرائحة (إسهال دهني).

عوامل الخطر

فيما يلي بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس:

استهلاك السجائر: بالمقارنة مع غير المدخنين ، فإن المدخنين لديهم ثلاثة أضعاف خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس المزمن، ويمكن أن تقل مخاطرك بمقدار النصف تقريبًا عندما تتوقف عن التدخين.

السمنة: إذا كنت تعاني من السمنة ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالتهاب البنكرياس.

داء السكري: من المرجح أن يحدث التهاب البنكرياس إذا كنت مصابًا بداء السكري.

تاريخ التهاب البنكرياس في الأسرة: يتفق المزيد من الخبراء على أن الجينات تلعب دورًا في التهاب البنكرياس المزمن.

يمكن أن تتضمن العلاجات الطبية المبكرة ما يلي: 1. وجبات مبكرة

وفقًا لبحث قديم ، يجب الامتناع عن تناول الطعام أثناء وجودك في المستشفى للسماح للبنكرياس بفرصة للشفاء، وفقًا لأحدث الأبحاث ، فإن تناول الطعام بمجرد أن تتمكن من التعامل مع الطعام يعزز التئام البنكرياس.





2. نظام غذائي أبسط

يجب أن تبدأ في شرب السوائل الصافية وتناول وجبات خفيفة عندما يهدأ الألم والتهاب البنكرياس، يمكنك في النهاية استئناف نظامك الغذائي المعتاد، قد ينصح طبيبك بأنبوب تغذية إذا ساءت أعراض التهاب البنكرياس لديك ولا تزال تشعر بعدم الراحة عند تناول الطعام.

3. أدوية للألم

ستتلقى أدوية من طاقمك الطبي للمساعدة في إدارة ألمك.

4. تعطى السوائل عن طريق الوريد (IV)

طوال فترة إقامتك في المستشفى ، ستحصل على سوائل إضافية من خلال وريد في ذراعك.