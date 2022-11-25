شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح ضرورية لخلق بيئة نوم جيدة لك ولطفلك يومياً والان مع تفاصيل الخبر
-يجب أن يذهب طفلك إلى الفراش ويستيقظ في نفس الوقت كل يوم الروتين المنتظم مهم جدا وفي عطلات نهاية الأسبوع أو أيام العطلة ، حاولي ألا تمدى ساعات يقظته كثيرًا.
-طوِّرى من روتين ما قبل النوم: الاستحمام وتنظيف الأسنان والبيجاما؛ وقصة قبل النوم.
-يجب أن تكون أي أنشطة قبل النوم هادئة
-ابذلى قصارى جهدك لحماية وقت نومه. اطلبى من العائلة والأصدقاء عدم الاتصال بعد وقت معين ؛ يجب على بقية أفراد الأسرة محاولة عدم إحداث أي ضجيج.
-يجب أن يمارس طفلك - وليس فقط من أجل نوم جيد ليلاً - ممارسة الرياضة بانتظام ومع ذلك ، تجنب ممارسة التمارين الرياضية الشاقة في غضون ثلاث ساعات قبل النوم.
تحسين بيئة نومه:
-برودة درجة الحرارة.
-الظلام (يمكنك دائمًا استخدام ضوء ليلي إذا كان طفلك يخاف من الظلام)
-الهدوء (اخفض مستوى صوت التلفزيون، واطلب من بقية أفراد الأسرة التزام الهدوء)
-لا ينبغي أن يذهب إلى الفراش جائعا ؛ تناول وجبة خفيفة سيساعده لكن لا تضعيه في الفراش إذا كان قد تناول وجبة ثقيلة في غضون ثلاث ساعات من النوم.
-يجب ألا يقرأ طفلك أو يشاهد التلفاز أو يأكل أو يلعب ألعاب الفيديو في السرير سرير طفلك مخصص للراحة.
-اذهبى إلى الفراش واستيقظى في نفس الوقت كل يوم. يجب أن يكون لديك روتين منتظم. في عطلات نهاية الأسبوع أو أيام العطلة، حاول ألا تمدد ساعات استيقاظك كثيرًا.
-قومى بتطوير روتين ما قبل النوم: خذ حمامًا ، وفرش أسنانك ، وارتدِ ملابس للنوم ، واقرأ بضع صفحات من كتاب.
-جرب تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو الاسترخاء التدريجي.
تمرن بانتظام ولكن تجنب التمارين الشاقة في غضون ثلاث ساعات من الذهاب إلى الفراش.
قومى بتحسين بيئة نومك:
برودة درجة الحرارة.
- قومى بإيقاف تشغيل الهواتف المحمولة، واستخدم سدادات الأذن إذا لزم الأمر).
-لا تنام جائعًا ، لكن لا تأكل وجبة ثقيلة قبل النوم بثلاث ساعات.
-تجنبى العمل أو القراءة أو مشاهدة التلفاز أو الأكل في السرير سريرك مخصص للراحة.