نصائح ضرورية لخلق بيئة نوم جيدة لك ولطفلك يومياً

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القاهرة - سامية سيد - النوم الجيد ليلاً ضروري للأطفال والآباء على حدٍ سواء، حيث يساعد فى شحن طاقة الجسم واستعادة نشاطه وحيويته ويساعد فى نمو الطفل، في هذا التقرير نقدم نصائح لخلق بيئة نوم جيدة لك ولطفلك يومياً، بحسب موقع " thechildren".

نصائح لخلق بيئة نوم جيدة لطفلك -يجب أن يذهب طفلك إلى الفراش ويستيقظ في نفس الوقت كل يوم الروتين المنتظم مهم جدا وفي عطلات نهاية الأسبوع أو أيام العطلة ، حاولي ألا تمدى ساعات يقظته كثيرًا.

-طوِّرى من روتين ما قبل النوم: الاستحمام وتنظيف الأسنان والبيجاما؛ وقصة قبل النوم.

-يجب أن تكون أي أنشطة قبل النوم هادئة

-ابذلى قصارى جهدك لحماية وقت نومه. اطلبى من العائلة والأصدقاء عدم الاتصال بعد وقت معين ؛ يجب على بقية أفراد الأسرة محاولة عدم إحداث أي ضجيج.

-يجب أن يمارس طفلك - وليس فقط من أجل نوم جيد ليلاً - ممارسة الرياضة بانتظام ومع ذلك ، تجنب ممارسة التمارين الرياضية الشاقة في غضون ثلاث ساعات قبل النوم.

تحسين بيئة نومه:

-برودة درجة الحرارة.

-الظلام (يمكنك دائمًا استخدام ضوء ليلي إذا كان طفلك يخاف من الظلام)

-الهدوء (اخفض مستوى صوت التلفزيون، واطلب من بقية أفراد الأسرة التزام الهدوء)

-لا ينبغي أن يذهب إلى الفراش جائعا ؛ تناول وجبة خفيفة سيساعده لكن لا تضعيه في الفراش إذا كان قد تناول وجبة ثقيلة في غضون ثلاث ساعات من النوم.

-يجب ألا يقرأ طفلك أو يشاهد التلفاز أو يأكل أو يلعب ألعاب الفيديو في السرير سرير طفلك مخصص للراحة.

نصائح لخلق بيئة نوم جيدة لك -اذهبى إلى الفراش واستيقظى في نفس الوقت كل يوم. يجب أن يكون لديك روتين منتظم. في عطلات نهاية الأسبوع أو أيام العطلة، حاول ألا تمدد ساعات استيقاظك كثيرًا.

-قومى بتطوير روتين ما قبل النوم: خذ حمامًا ، وفرش أسنانك ، وارتدِ ملابس للنوم ، واقرأ بضع صفحات من كتاب.

-جرب تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو الاسترخاء التدريجي.

تمرن بانتظام ولكن تجنب التمارين الشاقة في غضون ثلاث ساعات من الذهاب إلى الفراش.

قومى بتحسين بيئة نومك:

برودة درجة الحرارة.

- قومى بإيقاف تشغيل الهواتف المحمولة، واستخدم سدادات الأذن إذا لزم الأمر).

-لا تنام جائعًا ، لكن لا تأكل وجبة ثقيلة قبل النوم بثلاث ساعات.

-تجنبى العمل أو القراءة أو مشاهدة التلفاز أو الأكل في السرير سريرك مخصص للراحة.