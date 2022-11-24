شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل صحة الأمعاء ..3 مكونات لإزالة السموم أبرزها بذور الشيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر العصائر رائعة لصحتك وعافيتك لأسباب عديدة منها صحة الأمعاء، يمكن أن تكون هذه المشروبات (التي غالبًا ما تتضاعف كوجبات مليئة بالبروتين) رائعة أيضًا لصحة أمعائك باستخدام المكونات الصحيحة، إليك نصائح صحية لتعزيز صحة القناة الهضمية وإزالة السموم من الجسم ، وفقا لما نشره موقع " shefinds".

1. بذور الشيا

لإضافة البروتين على الفور ، ومكون غني بالألياف إلى عصيرك، فبذور الشيا هي السبيل الوحيد، فهذه البذور تقدم العديد من الفوائد الصحية للأمعاء، بما في ذلك تحسين بكتيريا الأمعاء، فهو عنصر غالبًا ما يتم تجاهله، ولكنه عنصر صحي بشكل استثنائي لإضافته إلى عصيرك لجعله أكثر صحة ويمنحك فوائد أكثر من مجرد بديل للوجبات، تلاحظ أن هذا الطعام الفائق .

بذور الشيا مليئة بالبروتين النباتي وأحماض أوميغا الدهنية الصحية ، والتي تجعلها مثالية لمن يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، حتى لو لم تكن تتبع هذا النظام الغذائي، فقد ثبت أن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في بذور الشيا "تحسن صحة المناعة" ، خاصة عند "الحاجة إلى تحقيق التوازن في تناول أحماض أوميجا 6 الدهنية "محفزة للالتهابات ويجب أن تقابل بتوازن مماثل مع أوميجا 3" لمنع حدوث التهاب ضار ".

2. حليب جوز الهند

نظرًا لأن الكثيرين قد يشعرون بالانتفاخ أو يواجهون عسر الهضم بعد شرب عصير مع الحليب العادي أو مكونات الألبان ، يقترح حليب جوز الهند فهو المكون الأساسي المسؤول عن مضادات الأكسدة التي تحارب الشيخوخة والأمراض" ، تقترح تجنب حليب الشوفان إذا كنت تفكر في صنع عصير نباتي.

3. التوت

لمزيد من الألياف الصحية المعوية والإضافات المضادة للالتهابات إلى عصيرك ، يوصي بالتوت (التوت الأزرق والفراولة على وجه الدقة) إن عصائر بروتين التوت هي طريقة رائعة للمساعدة في تقليل الالتهاب، فأن مضادات الأكسدة الموجودة في التوت تساعد على "تحييد الجذور الحرة التي تسبب الالتهاب ، بينما يساعد البروتين في إعادة بناء الأنسجة التي تضررت".

يحتوى التوت على "ألياف وفيتامين سي وعناصر غذائية أخرى" يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، بشكل عام ، "الفاكهة الطازجة منخفضة السعرات الحرارية وذات قيمة غذائية عالية ، مما يجعلها وجبة خفيفة مثالية وأفضل للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن.