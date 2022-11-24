شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هشاشة العظام هي حالة تنطوي على ترقق العظام (المعروفة باسم نزع المعادن من العظام) ، مما يجعلها هشة وأكثر عرضة للكسر، و يتم تخزين تسعين في المائة من الكالسيوم في العظام ، وحسب ما ذكره موقع actiononsalt فإن تناول كمية كافية من الكالسيوم أمر مهم للحفاظ على العظام في ذروة كتلتها العظمية (PBM).

من هم الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام؟

كبار السن أكثر عرضة لخطر الإصابة بهشاشة العظام لأن العظام تصبح أرق بشكل طبيعي مع تقدمنا ​​في السن النساء بعد سن اليأس معرضات بشكل خاص لخطر الإصابة بهشاشة العظام، بسبب انخفاض هرمون الأستروجين الأنثوي، أولئك الذين يأكلون الكثير من الملح يميلون إلى الحصول على معدلات أعلى من نزع المعادن في العظام.

أظهرت الدراسات أيضًا أن هناك علاقة بين تناول الملح وإفراز الكالسيوم لدى الفتيات الصغيرات والمراهقات وقد تم اقتراح أن هذا قد يؤدي إلى انخفاض كتلة العظام الذروة ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام في وقت لاحق من الحياة لذلك ، قد يكون من المهم اتباع نظام غذائي منخفض الملح خلال سنوات المراهقة لتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام في وقت لاحق من الحياة.

ما الذي يسبب هشاشة العظام؟

يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم في النظام الغذائي إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام لدى الرجال والنساء والأطفال. النساء بعد سن اليأس أكثر عرضة لخطر الإصابة بهشاشة العظام لأن مستويات هرمون الاستروجين لديهن تنخفض يحمي الإستروجين عادة كثافة العظام.

يعتبر الملح عاملاً رئيسياً في التحكم في كمية الكالسيوم في البول والكالسيوم المفقود من العظام لأن الكالسيوم مهم لقوة العظام ، فإن الكثير من الملح يمكن أن يؤدي إلى ضعف العظام وبالتالي هشاشة العظام ارتفاع ضغط الدم الناجم عن اتباع نظام غذائي غني بالملح يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بهشاشة العظام عن طريق زيادة معدل فقدان الكالسيوم من العظام.

يجب على الأشخاص المصابين أو المعرضين لخطر الإصابة بهشاشة العظام التأكد من أنهم يحافظون على تناول الملح أقل من الحد الأقصى الموصى به وهو 6 جرام يمكن تحقيق ذلك من خلال تغييرات بسيطة ، مثل استهلاك كميات أقل من الأطعمة المصنعة والتحقق من ملصقات المنتجات قبل الشراء يساعد استهلاك منتجات الألبان قليلة الملح مثل الحليب أيضًا في الحفاظ على كتلة العظام، و يعتقد أن الكافيين والمشروبات الغازية تقلل من كتلة العظام ، وبالتالي يجب تقليلها إلى الحد الأدنى قد تكون زيادة فيتامين د والزنك والنحاس مفيدة أيضًا.