شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى حساسية يقدم روشتة للتعامل مع الفيروس المخلوي ومنع انتشاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن مريض الفيروس المخلوى التنفسي يحتاج لتناول نظام غذائي صحي يعتمد أكثر على تعزيز جهاز المناعة حتى يستطيع محاربة الفيروس.

وأوضح، لـ ”الخليج 365” أن الأكلات التي يمكن تقديمها هي: الأكلات المسلوقة والبروتين الحيواني مع السلطة والخضار والفواكه خاصة الغنية بفيتامين سي، مثل الجوافة والبرتقال، مع ضرروة الابتعاد تماماً عن الأكلات المسبكة والأطعمة المصنعة، والإكثار من العصائر الطازجة المصنوعة بالمنزل مع تقليل السكريات.

وعن أبرز الاحتياطات للتعامل مع الفيروس المخلوى التي يجب أن تقوم بها كل أسرة قال الحداد إنها تشمل تهوية المنزل جيداً وعدم خروج الطفل من المنزل أو الذهاب للمدرسة إذا كان مريضاً، حتى تتحسن حالته ولا ينقل العدوى لغيره، وكذلك حتى لا يلتقط عدوى أخرى مثل: الأنفلونزا مع ضرورة الراحة التامة للطفل حتى يتم الشفاء تماماً من المرض.

وأكد أنه فى حالة عدم انخفاض درجة حرارة الطفل بعد الفيروس على الرغم من استخدام أدوية خفض الحرارة مع الكمادات والسوائل يجب الذهاب به للمستشفى، أو إذا كان لديه صعوبة فى التنفس وشعور بالنهجان مع كحة مستمرة يجب الذهاب أيضاً للمستشفى أو الطبيب.

وشدد على ضرورة تطعيم الأطفال فوق سن 6 شهور بلقاح الأنفلونزا للوقاية من الأنفلونزا وتقليل فرص الإصابة بأمراض تنفسية أخرى بجانب المخلوي التنفسي.