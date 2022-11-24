شكرا لقرائتكم خبر عن 9 طرق لحماية قلبك.. منها تقليل الدهون غير الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مفاتيح التحكم في أمراض القلب والوقاية منها هي نمط حياة صحي ونظام غذائي صحي. تعد الأنماط الصحية والاتساق أمرًا مهمًا. توفر النصائح التالية معلومات حول كيفية حماية قلبك مدى الحياة وفقا لما نشره موقع webmd

1 - استهلك السعرات الحرارية

تعتمد متطلبات النظام الغذائي على العديد من العوامل. ابحث عن عدد السعرات الحرارية التي يجب أن تتناولها يوميًا للحفاظ على وزنك.

على الرغم من أن متوسط ​​معلومات الملصق الغذائي يعتمد على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري يوميًا ، فقد تحتاج إلى أكثر أو أقل اعتمادًا على العوامل الفردية مثل الجنس والعمر ومستوى النشاط البدني. قم بزيادة نشاطك البدني لحرق المزيد من السعرات الحرارية.

2 - تناول البذور والبقوليات والمكسرات

يمكن العثور على البروتينات النباتية والألياف القابلة للذوبان في البقوليات مثل الفاصوليا والحمص. تعد المكسرات والبذور ، إلى جانب البقوليات ، مصدرًا جيدًا للبروتين غير اللحمي الذي يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

كما ثبت أنها تقلل الكوليسترول الضار المعروف باسم LDL. 3 - تناول الكثير من الفواكه والخضراوات

الفواكه والخضراوات مصادر وفيرة للفيتامينات والمعادن. فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف. تحتوي على مواد تساعد في الوقاية من أمراض القلب. من السهل دمج المزيد من الفواكه والخضراوات في نظامك الغذائي عن طريق إبقائها مقطوعة في الثلاجة للحصول على وجبات خفيفة جاهزة.

4 - تناول الماكولات البحرية

تعد المأكولات البحرية مصدرًا رائعًا للبروتين الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة. الأسماك مثل الماكريل والسلمون غنية بدهون أوميغا 3. دهون أوميجا 3 مفيدة لقلبك وتزيد من مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

من الجيد تناول الأسماك عدة مرات في الأسبوع ، مجمدة أو معلبة.

5 - اختر الحبوب الكاملة

تلعب الحبوب الكاملة دورًا في تنظيم صحة القلب وضغط الدم. إنها مصدر جيد للألياف ، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأخرى

6 - أكل البيض

يمكن العثور على الفيتامينات A و B12 و E وكذلك البروتين والسيلينيوم في البيض. على الرغم من احتواء البيض على الكوليسترول ، إلا أن تأثيره ضئيل على نسبة الكوليسترول في الدم.

يمكن لمعظم الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب تناول ما يصل إلى ست بيضات بأمان في الأسبوع كجزء من نظامهم الغذائي.

7 - تقليل الدهون غير الصحية

يساعدك الحد من الدهون المتحولة والدهون المشبعة في نظامك الغذائي على تقليل مخاطر الإصابة بمرض الشريان التاجي والكوليسترول في الدم.

من ناحية أخرى ، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول من الدهون إلى تصلب الشرايين والسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

8 - قلل من تناول الملح / الصوديوم

الكثير من الملح في نظامك الغذائي يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم. هذا عامل خطر للإصابة بأمراض القلب، ويأتي الكثير من مدخولك الغذائي من الملح من الأطعمة المصنعة. وبالتالي ، فإن تناول الأطعمة الطازجة يقلل من كمية الملح في نظامك الغذائي.

9 - اختر الجودة وليس الكمية

لا يوجد طعام في حد ذاته يجعل نظامك الغذائي صحيًا. ما يهم هو نظامك الغذائي العام ، لذا حاول اختيار العديد من البروتينات النباتية والحيوانية التي تعتبر صحية للقلب.