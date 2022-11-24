شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل الجبن كل يوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعتبر الجبن مغذيًا ويتم الاستمتاع به على نطاق واسع، يقدم الجبن البروتين والدهون والكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم وفيتامين B12 - مما يجعله أحد الأطعمة المهمة لنظام غذائي متوازن، ومع ذلك ، فإن الجبن يحصل أحيانًا على سمعة سيئة بسبب محتواه العالي من الدهون، في السطور القادمة سنوضح ما يحدث بالفعل لجسمك عند تناول الجبن يوميًا، وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

قد تصل إلى مدخولك اليومي من الكالسيوم

معظم الأجبان غنية بالكالسيوم ، لكن الأجبان الصلبة تحتوي على كالسيوم أكثر من الجبن الطري، على سبيل المثال ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، تحتوي حصة واحدة ( 42 جرامًا) من جبن الشيدر على حوالي 300 مجم من الكالسيوم ، مما يشكل ثلث احتياجاتك اليومية من الكالسيوم، توصي الإرشادات الغذائية 2020-2025 للأمريكيين بأن يحصل البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 50 عامًا على 1000 ملليجرام من الكالسيوم يوميًا.

أمعاء صحية

في حين أن هناك الكثير من التركيز على الزبادي الذي يقدم البروبيوتيك - البكتيريا الجيدة التي تحافظ على صحة الأمعاء وتساهم في الصحة العامة ، فإن بعض أنواع الجبن مثل الجبن السويسري والشيدر والجبن القريش تحتوي أيضًا على البروبيوتيك، قد تحافظ هذه البروبيوتيك على صحة الأمعاء من خلال إنتاج أحماض دهنية قصيرة السلسلة ، وامتصاص الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والهيكل العام ووظيفة القناة الهضمية ، وفقًا لمقال نشر عام 2020 في Nutrients .

تحسين صحة الفم

إن تناول الجبن قد يفيد أيضًا صحة فمك، قد يؤثر وجود البروبيوتيك في الجبن بشكل إيجابي على أنواع البكتيريا والمركبات المناعية المكونة من اللعاب، قد يؤدي تناول الجبن أيضًا إلى تحفيز تدفق اللعاب ، مما يقلل من خطر الإصابة بجفاف الفم ومضاعفاته ، بما في ذلك الميل المتزايد لتسوس الأسنان وأمراض اللثة وتقرحات الفم وصعوبة المضغ والبلع.

انخفاض الإصابة بأمراض القلب

تنص مقالة نشرت عام 2022 في مجلة Frontiers على أن الدهون المشبعة تشكل حوالي 60٪ من الدهون في معظم أنواع الجبن، وبينما تم ربط الدهون المشبعة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، لا يمكن تعميم هذا الاكتشاف نظرًا لوجود أنواع وأطوال مختلفة من الدهون المشبعة.

لكن احترس من تناول الصوديوم

من منظور سلامة الغذاء ، يضاف الصوديوم إلى الجبن لتقليل نمو البكتيريا والفطريات التي يمكن أن تسبب التلف، يعزز الصوديوم أيضًا نكهة الجبن ، فإن تناول كميات كبيرة من الصوديوم يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك ، وخاصة صحة قلبك.

ما هي أنواع الجبن الأفضل لتناولها كل يوم؟

أظهر استعراض عام 2022 للأدلة المنشورة في أبحاث القلب والأوعية الدموية أن تناول كميات معتدلة من الجبن والزبادي كجزء من نمط وجبة متوازنة قد يكون وقائيًا من أمراض القلب بشكل عام ، الجبن الموزاريلا والشيدر والجبن السويسري والجبن القريش هي أنواع مفضلة من الجبن ، ولكن يمكن أن تكون جميع أنواع الجبن جزءًا من نظامك الغذائي طالما يتم الاستمتاع بها باعتدال.