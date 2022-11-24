هل متلازمة تكيس المبايض خطرة؟.. إليك ما قد لا تعرفيه

بيروت - نادين محمد - متلازمة تكيس المبايض هي اضطراب في الغدد الصماء يُحدث خلل في بعض الهرمونات. تظهر الأبحاث أن متلازمة تكيس المبايض تؤثر على ما يقرب من 4٪ إلى 20٪ من النساء في سن الإنجاب ، مما يتسبب في عدم انتظام الدورة الشهرية ، ونمو الشعر غير المرغوب فيه ، وحب الشباب ، وزيادة الوزن ، وأحيانًا العقم.

يمكن التحكم في متلازمة تكيس المبايض من خلال التشخيص المبكر وتغيير نمط الحياة. ومع ذلك ، يمكن أن تضر متلازمة تكيس المبايض غير المشخصة وغير الخاضعة للعلاج بشكل كبير بصحتكِ العامة.

متلازمة تكيس المبايض هي اضطراب هرموني وأيضي ووراثي وإنجابي شائع بسبب اختلال التوازن بين الهرمونات الأساسية والأندروجين والأنسولين. يشير المصطلح "بولي" إلى "العديد" ، ويعني مصطلح "الكيسي" الخراجات، مما يعني أن المرأة المصابة بمتلازمة تكيس المبايض تظهر عدة أكياس مملوءة بالسوائل.

النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض إما لديهن مستوى مرتفع من الأنسولين الناتج عن مقاومة الأنسولين أو يفرزن أكثر من المستوى المعتدل من الهرمونات الذكرية مثل الأندروجين ، مما يسبب عدم انتظام الدورة الشهرية. هذا يؤثر بدوره على االقدرة الوظيفية للمبايض ، مما يؤدي في النهاية إلى ظهور الخراجات.

الصورة من موقع freepik

ومع ذلك ، فإن متلازمة تكيس المبايض ليست مجرد مرض يصيب المبايض، فإنه يؤثر على الجسم خارج المبايض فيتأثر التمثيل الغذائي والوظائف التناسلية.

إلى جانب نمو الشعر غير المرغوب فيه وحب الشباب، يمكن أن تكون متلازمة تكيس المبايض حالة معقدة وتؤدي إلى تفاعل متسلسل من المشكلات الصحية عند تركها دون علاج.

فيما يلي بعض المخاطر الصحية طويلة المدى التي تأتي من متلازمة تكيس المبايض وإهمالها:

1- مقاومة الأنسولين

يلعب الأنسولين دورًا مهمًا في موازنة مستوى السكر في الدم. تتعرض النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لأن أجسامهن لا تستطيع استخدام الأنسولين بشكل فعال. من ناحية أخرى ، يؤدي ارتفاع مستوى الأنسولين إلى تحفيز المبايض على إفراز المزيد من هرمونات الذكورة.

الصورة من موقع freepik

2- توقف التنفس أثناء النوم

النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض والذين يعانون من السمنة سيعانون من توقف التنفس أثناء النوم. تتسبب الحالة في توقف الناس عن التنفس لفترة قصيرة أثناء النوم. سوف يمنع إمداد الدماغ بالأكسجين ويزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

3- ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول

المصابات بداء السكري أو النساء ذوات الوزن الزائد المصابات بمتلازمة تكيس المبايض أكثر عرضة للإصابة بارتفاع تخزين كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة مقارنة بالنساء غير المصابات بمتلازمة تكيس المبايض. هذه الحالات سوف تسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية.

الصورة من موقع freepik

4- سرطان بطانة الرحم

عندما تُترك دون علاج لفترة طويلة ، تكون النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض أكثر عرضة للإصابة بسرطان بطانة الرحم بسبب مشاكل السمنة وعدم انتظام الإباضة ومقاومة الأنسولين.

5- مضاعفات الحمل

تجعل متلازمة تكيس المبايض من الصعب على المرأة الحمل. بالإضافة إلى ذلك ، من المحتمل أيضًا أن يصابوا بسكري الحمل أو ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل. نتيجة لذلك ، سيزيد من خطر الولادة المبكرة والإجهاض.

المصدر: healthifyme

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