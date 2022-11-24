رجيم لخسارة 4 كيلو في 10 ايام

بيروت - نادين محمد - بالطبع ترغبين بالحصول على إطلالة مميزة وجذابة حتى لا تجدي حرجًا في ارتداء ما يناسبك من الملابس ولن يتحقق ذلك إلا بالمحافظة على جسمك والاهتمام به لذا حرصنا على تقديم رجيم 10 ايام والذي يساعدك على التخلص من الدهون الزائدة

رجيم لخسارة 4 كيلو في 10 أيام

اليوم الأول

الفطار بيضه مسلوقة + ثلاث ملاعق فول + رغيف اسمر + كوب حليب قليل الدسم

ما بين الوجبات ثمرتين من الفاكهه + 7 حبات من عين الجمل

الغداء مقدار من الأرز + قطعة لحم مشوي + خضار سوتيه + سلطه خضراء + كوب من عصير الرمان

ما بين الوجبات سلطة فواكه مخففه ( تمر + قرصية + مشمش+ تين)

العشاء بيضة + شريحة توست +خضار مقطع خيار وخس و جزر

سناكس قطعة كيك + كوب عصير برتقال

اليوم الثاني

الفطار ساندوتش طعيمة حمص + بطاطس مشويه + سلطة خضراء + كوب عصير برتقال

ما بين الوجبات برتقالة + تفاحه

الغداء قطعة من الرول اتشكين آلاكيف + طبق صغير مكرونة اسباجتي + بطاطس مشويه + سلطه خضراء

ما بين الوجبات قطعة كيك كوب عصير جريب فروت

العشاء قطعتين جلاش خضار + سلطة خضراء

السناكس زبادي فواكه + كوب عصير برتقال

اليوم الثالث

الفطار كوب حليب قليل الدسم + شريحة توست + قطعة جبن قليل الدسم + سلطة فواكه

ما بين الوجبات عصير تفاح +سلطة فواكه مجففة

الغداء قطعة من اللآزنيا السي فود + بطاطس مشويه +سلطه خضراء

ما بين الوجبات كوب عصير برتقال + قطعة فطيرة فواكه

العشاء نصف رغيف + بيضة + ملعقتين جبن قليل الدسم +شرائح خيار و خس

السناكس طبق بودنج + 3 تمرات

اليوم الرابع

الفطار شريحتين توست + قطعتين بيف تركي + شرائح خس وطماطم + كوب عصير برتقال

ما بين الوجبات قطعتين جرنيولا شوفان مع فواكه مخففة

الغداء مقدار صغير من الجمبري المشوي+ طبق الارز اسمر الحبه + طبق صغير من شوربة السي فود + سلطة خضراء

ما بين الوجبات كوب شاي اخضر مع قطعتين بسكوت اليانسون

العشاء قطعة من فطيره الخضروات + طبق صغير من البطاطس المشوي + كوب عصير برتقال

السناكس زبادي + موزة + تفاح

اليوم الخامس

الفطار رغيف خبز اسمر + 3 ملعقة مسقعة + بيضه + سلطة خضراء + كوب عصير برتقال

ما بين الوجبات قطعة من جرنيولا مكسرات + كوب من اليانسون

الغداء قطعين سمك فيلية مشوي مع الخضار السوتيه + طبق صغير من الأرز + سلطة خضراء

ما بين الوجبات كوب عصير ليمون مع قطعة صغيرة من البرونيز

العشاء ساندوتش صغير بيض بالبسطرمة + بطاطس مشويه مع الزعتر + سلطة خضراء

السناكس فشار مع كوب عصير سمودي فواكه

اليوم السادس

الفطار كورن فليكس مع الحليب + سلطة فواكه

ما بين الوجبات شرائح الخبز المشعبة + ثلاث تمرات

الغداء مقدار من الكوسا باللحم المفروم + طبق ارز ابيض + طبق شوربة فراخ + سلطه خضراء

ما بين الوجبات طبق فيشار + كوب عصير تفاح

العشاء قطعتين بيتزا + بطاطس مشوي + قطع من الخضروات

السناكس مشروب زبادي بالفواكه

اليوم السابع

الفطار ساندوتش جبن شيدر + بيضة مسلوقة + شرائح خس و خيار+ كوب حليب قليل الدسم

ما بين الوجبات ثمرتين + 3 حبات عين جمل و 3 حبات كاجو

الغداء كفتة مشوي مع الخضار + طبق ارز ابيض + سلطة خضراء

ما بين الوجبات قطعة اتشيس كيك + كوب عصير تفاح

العشاء شريحتين من التوست + ملعقتين تونة + شريحة كابوريا مدخنة + شرائح خس و خيار

السناكس سلطة فواكه مع الزبادي و المكسرات

اليوم الثامن

الفطار شوفان محضر في حليب قليل الدسم + قطع فواكه مقطعه + كوب عصير جروب فروت

ما بين الوجبات سلطه فواكه مع القليل من شرائح اللوز و الكاجو

الغداء سلطة خضراء مع سلمون المدخن و قطع التوست المحمص + مقدار صغير من الارز ابيض + كوب شاي اخضر

ما بين الوجبات رقائق محمصة مع كوب من عصير التفاح

العشاء شوربة بروكلي مع قطع دجاج + سلطه خضراء + شريحه خبز اسمر

السناكس كوب من الزبادي + ثمرتين من الفاكهة

اليوم التاسع

الفطار شريحتين توست + قطعتين بيف تركي + شرائح خس وطماطم + كوب عصير برتقال

ما بين الوجبات قطعتين جرنيولا شوفان مع فواكه مخففة

الغداء مقدار صغير من الجمبري المشوي+ طبق الأرز اسمر الحبه + طبق صغير من شوربة السي فود + سلطة خضراء

ما بين الوجبات كوب شاي اخضر مع قطعتين بسكوت اليانسون

العشاء قطعة من فطيره الخضروات + طبق صغير من البطاطس المشوي + كوب عصير برتقال

السناكس زبادي + موزة + تفاح

اليوم العاشر

الفطار كوب عصير جروب فروت + ساندوتش مربة لايت

ما بين الوجبات ثلاث تمرات + سبع حبات من المكسرات المختلفة

الغداء قطعتين سمك مطبوخ في الفرن + مقدار من الأرز ابيض + سلطه خضراء + كوب شاي اخضر

ما بين الوجبات مشروب زبادي لايت الفاكهة + قطعة كيك

العشاء قطعتين من الجلاش + سلطه خضراء

السناكس زبادي مع قطع الفواكه المشكلة

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