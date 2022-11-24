شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية تحذر: أسوأ الأطعمة لقلبك البيتزا المجمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعيش حياة مزدحمة ولم يكن لديك وقت للطهي في كثير من الأحيان، فيمكنك الاعتماد على وجبات سهلة التحضير أو معدة مسبقًا، بما في ذلك الأصناف المجمدة، وعلى الرغم من أننا بالتأكيد لا نلومك على اختيار الخيارات التي يمكن أن توفر لك القليل من الوقت ، فمن المهم أن تتذكر أن الأطعمة عالية المعالجة يمكن أن تضر بصحتك ، بما في ذلك صحة قلبك في الواقع ، هناك وجبة واحدة مجمدة يقول الخبراء إنه يجب تجنبها قدر الإمكان إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة قلبك في حالة جيدة وهى بيتزا مجمدة وفقا لخبيرة التغذية كروتيكا نانافاتي، بحسب ما نشره موقع " shefinds".

قالت خبيرة التغذية الهندية كروتيكا نانافاتي، إن المكونات المصنعة في هذه الوجبة يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها من المشكلات الصحية.

بيتزا مجمدة

ليس هناك من ينكر أن البيتزا المجمدة لذيذة ومريحة في نهاية اليوم الطويل، في بعض الأحيان لا يبدو شيء أفضل من بضع شرائح من البيتزا التي لا تحتاج إلى أي جهد لتحضيرها ، ولكن تناول هذا الطعام المعالج قد يعرض صحتك للخطر بمرور الوقت.

أشارت نانافاتي ، إلى أنه يتم تحميل معظم أنواع البيتزا المجمدة بمكونات غير صحية ، بما في ذلك اللحوم المصنعة والأجبان عالية الدسم والصلصات السكرية، كل هذه المكونات المصنعة سيئة بما يكفي من تلقاء نفسها نظرًا لحقيقة أنها تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية بينما لا تقدم عمليًا أي قيمة غذائية وعندما تجمعهم جميعًا معًا ، ستحصل بصراحة على وصفة لكارثة عندما يتعلق الأمر بصحة قلبك.

وأضافت نانافاتي أنه في حين أن شريحة عرضية من البيتزا لن تقتلك ، فإن تناول البيتزا المجمدة على أساس منتظم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو غيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية.

بيتزا مطبوخة ومجمدة

قد تكون بعض أنواع البيتزا المجمدة أسوأ من غيرها، فإن إضافة اللحوم المصنعة والجبن كامل الدسم إليها يمكن أن يزيد الأمر سوءًا، يمكن أن تؤثر اللحوم المصنعة مثل النقانق والبيبروني على وجه الخصوص على صحة قلبك، موضحة أن هذه المكونات غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم ، وكلاهما يمكن أن يضر بصحتك إذا كنت تستهلك الكثير ، مشيرًة إلى أن تناول اللحوم المصنعة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى. لذلك من الأفضل تجنبها قدر الإمكان .

بشكل عام ، لن تكون أي أطعمة مجمدة مصنعة فكرة جيدة لصحتك ، لذلك من الأفضل عمومًا تخطي قسم الفريزر في متجر البقالة ما لم تكن ، بالطبع ، تشتري فواكه وخضراوات مجمدة ، إذا كنت تشتهي البيتزا حقًا ، فمن المحتمل أن يكون الأمر يستحق الجهد المبذول لتحضيرها بنفسك بمكونات طازجة والكثير من الخضار المغذية بدلاً من رمي واحدة مجمدة في الفرن، في حين أن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول قليلاً من البديل ، سوف يشكرك جسمك في النهاية