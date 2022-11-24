شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أشياء تساعدك على فحص الصحة النفسية لطفلك يوميًا.. اعرف التصرف الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني الأطفال، مثل أي شخص بالغ، من صعوبات في الصحة النفسية أيضًا، وصحة الطفل العقلية لا تقل أهمية عن صحته الجسدية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الإجهاد والسلوك، وتُعد فحوصات الصحة النفسية المنتظمة طريقة سريعة لتقييم شعور الأطفال بالحياة اليومية، في هذا التقرير نتعرف على كيفية فحص صحة الطفل النفسية يوميًا، بحسب موقع "Health".

يتمثل الدور الرئيسي للوالدين والبالغين في حياة الطفل في ضمان بيئة إيجابية وإجراء محادثات مفتوحة في المنزل بهذه الطريقة، يمكن للأطفال أن يشعروا بالأمان والراحة لمشاركة مشاعرهم وصداقاتهم وأهدافهم وصعوباتهم دون أن يشعروا بأنهم غير مسموعين أو خائفين من ردود أفعال آبائهم.

من الأهمية أن يكون لكل طفل شخص بالغ على الأقل بجانبه يمكن أن يشاركه مشاعره ونضالاته ويشعر بالأمان معه أيضًا.

مشاكل الصحة العقلية عند الأطفال..علامات للبحث عنها

إذا كان طفلك يعاني من أي من هذه الأعراض التالية، فقد حان الوقت لبدء محادثة معه أو طلب المساعدة المتخصصة تحقق من مشاكل الصحة العقلية هذه عند الأطفال:

العزلة والانسحاب

يمكن للأطفال البدء في الانسحاب من المواقف الاجتماعية أو تجنبها بنشاط.

إذا لاحظت أن طفلك يحاول باستمرار إبعاد نفسه عن العائلة والأصدقاء، وتجنب الأماكن الخارجية التي كانت محبوبة في السابق، والبقاء منعزلاً وحيدا معظم الوقت، يجب أن تبذل جهودًا للتحدث معهم وبناء الثقة من خلال خلق شعور السلامة والأمن.

القلق

إذا بدا طفلك مهتمًا بشكل مفرط بمخاوفه وشعر بالتوتر، أو ضائعًا في الأفكار في أغلب الأحيان، أو خائفًا فهذا يعني أنه يكافح للتعامل مع مشاعره.

التهيج والعصبية

يجب أن يكون التهيج الشديد أو السلوك الخارج عن السيطرة بمثابة إنذار، قد يُظهر طفلك الغضب طوال الوقت أو يندفع في التفاعلات العائلية بشكل متكرر، خلال ذلك الوقت ، استخدم أسلوب اتصال مباشر وهادئ.

تقلب المزاج

يمكن أن تكون التغييرات الكبيرة في الحالة المزاجية أو الشخصية علامة مهمة قد تجد تغييرات جذرية في أسلوبهم في التواصل. قد يتحدثون كثيرًا أو أقل من اللازم. قد تلاحظ أيضًا تغيرات في عادات النوم أو عادات الأكل ، وكذلك تغيرات مزاجية متكررة.

قلة التركيز

قد تلاحظ تغييرات جذرية في أدائهم الأكاديمي، أو قد يواجهون صعوبة في إكمال العمل أو يشعرون بالقلق قبل الاختبارات، أو يكونون قلقين للغاية بشأن أداء الدرجات.

تغيرات فيزيائية

إذا وجدت أن طفلك يتبول في الفراش أو يمص إبهامه، أو يعاني من آلام متكررة في المعدة أو الصداع ، أو يشكو من عدة أمراض جسدية ، فاطلب المساعدة من متخصص.

تواصل مع طبيب نفسي على الفور ، إذا لاحظت أي سلوكيات مدمرة أو تؤذي طفلك القطع أو الخدش أو المعارك الاجتماعية أو الاندفاع العدواني.

صعوبة التعبير عن مشاعرهم أو التواصل

قد يبدأ طفلك في تجنب المحادثات ، أو يبدأ في البكاء أو الغضب عندما يُسأل عن مشاعره. خلال هذه الأوقات الصعبة ، تحدث معهم عن عواطفهم ، وشجعهم على التعرف على مشاعرهم ووصفها.

7 أسئلة لفحص الصحة النفسية لطفلك من الطرق الجيدة لفهم أنماط السلوك هذه والتعمق فيها طرح أسئلة محددة.

1. ما الذي كان يضغط عليك في الآونة الأخيرة؟

امنحهم الوقت للرد على ما يزعجهم قد لا يجيبون دائمًا لأنهم لا يريدون أن يشعروا بالحكم أو النقد.

2. ما الشيء الذي تتطلع إليه؟

معظم الأطفال الذين يعانون من الاكتئاب لا يتطلعون إلى المستقبل أو لا يأملون فيه.

3. هل تجد صعوبة في الدراسة؟

استمع واعترف بأنهم قد يشعرون بالتوتر بسبب الأداء الدراسي.

4. هل تشعر أن لديك الكثير لتتعامل معه؟

ساعدهم من خلال مشاركة أمثلة حول كيفية شعورك بالإرهاق عندما يكون لديك الكثير مما يحدث وكيف تحاول إدارته. أرشدهم واعطهم استراتيجيات شخصية وساعدهم على التوصل إلى حلول أيضًا.

5. من الذي تفتقده الآن أكثر من غيره؟

فقد العديد من الأطفال أحد أفراد أسرتهم لأسباب مختلفة. لا بأس بالتحدث معهم عن الفجيعة ومشاركة ذكريات المتوفى.

6. كيف يمكنني مساعدتك؟

حاول التحلي بالصبر والاستماع إليهم عندما يعبرون عن أنهم لا يريدون توبيخهم أو الحكم عليهم تجنب فعل الشيء نفسه وامتدحهم لما يفعلونه بشكل صحيح وامنحهم الوقت والرعاية للتغيير وأن يكونوا أكثر وعيًا بأنفسهم.

7. قل لي شيئًا تخافه.

تحقق من مخاوفهم وكيف يشعرون أرشدهم حول كيفية قلقك أيضًا وكيفية إدارتك لنفسك.