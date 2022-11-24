بيروت - نادين محمد - أعراض انخفاض السكر لغير المصابين عديدة، فيعد انخفاض السكر في الدم هو حالة يكون فيها مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) أقل من المستوى الطبيعي، يعتقد الكثير من الناس أن نقص السكر في الدم يحدث فقط في مرضى السكري. ومع ذلك، يمكن أن يحدث أيضًا لدى الأشخاص غير المصابين بداء السكري إذا كان جسمك لا يستطيع تثبيت مستوى السكر في الدم وينخفض عن 70 ملليجرام لكل ديسيلتر مما يعني أن جسمك ليس لديه طاقة كافية لأداء وظائفه أو القيام بأنشطته بشكل صحيح.

يشمل العلاج استعادة نسبة السكر في الدم بسرعة، ويتطلب العلاج طويل الأمد تحديد سبب نقص السكر في الدم وعلاجه.

أسباب وأعراض انخفاض السكر لغير المصابين

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يختلف السبب الكامن وراء نقص السكر في الدم، ففي بعض الأحيان يكون ذلك بسبب نظام غذائي غير متوازن أو غير صحي.

نتلقى الجلوكوز (وهو مصدر الطاقة الرئيسي لجسمك) من الطعام. لذلك، قد نواجه انخفاضًا في نسبة السكر في الدم بعد عدم تناول الطعام لعدة ساعات، أو إذا لم نأكل قبل أداء التمارين الرياضية. في كلتا الحالتين، يمكن أن يساعد تناول الطعام في استقرار نسبة السكر في الدم.

من ناحية أخرى، قد تشير المشاكل المستمرة مع نقص السكر في الدم لغير المصابين بداء السكري إلى انخفاض في إنتاج الإنسولين.الإصابة بالمشكلات الصحية التالية :

-اضطراب الأكل مثل فقدان الشهية.

-نقص مستويات الهرمون والتي تتحكم في مستويات السكر في الدم.

-اضطرابات في الكلى والكبد والبنكرياس والقلب.

قد يكون نقص السكر في الدم لدى الأشخاص غير المصابين بداء السكري أقل شيوعًا من نقص السكر في الدم الذي يحدث في الأشخاص المصابين بداء السكري.

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أعراض انخفاض السكر لغير المصابين

إذا أصبحت مستويات السكر في الدم منخفضة جدًا، فقد تتضمن علامات وأعراض نقص السكر في الدم ما يلي:

شحوب الجلد.

الشعور بالقشعريرة والرعشة.

التعرق.

صداع الرأس.

الجوع أو الغثيان.

عدم انتظام ضربات القلب.

الإعياء الشديد.

تقلبات مزاجية حادة.

صعوبة في التركيز.

الدوخة أو الدوار.

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وخز أو تنميل في الشفتين أو اللسان أو الخدين.

رؤية ضبابية.

علاج أعراض انخفاض السكر لغير المصابين

اطلبي المساعدة الطبية فورًا إذا لديك ما قد يكون أعراض نقص السكر في الدم وليس لديك مرض السكري

لديك مرض السكري ونقص السكر في الدم لا يستجيب للعلاج.

لعلاج نقص السكر في الدم سيحتاج طبيبك إلى تحديد سبب نقص السكر في الدم لديك لتحديد العلاج طويل الأمد المناسب لك.

يمكن أن تصبح أعراض نقص السكر في الدم شديدة لدرجة أنها تتعارض مع الروتين والأنشطة اليومية. إذا كنت تعانين من نقص السكر في الدم الشديد، فقد تحتاجين إلى حمل أقراص الجلوكوز أو حقن الجلوكوز.

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المصدر : موقع هيلث لاين

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