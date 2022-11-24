بيروت - نادين محمد - ينتج ألم عرق النسا عن تهيج أو التهاب أو قرص أو ضغط على عصب أسفل الظهر حيث تبدأ أعراض عرق النسا في الرجل اليمنى في العصب الوركي في منطقة الأرداف، ويمتد إلى أسفل الركبة مباشرة، ثم يتفرع إلى أعصاب أخرى تستمر أسفل ساقك إلى قدميك وأصابع قدمك.

يتحسن معظم المصابين بعرق النسا بمفردهم مع الوقت وعلاجات الرعاية الذاتية خلال أسابيع وعادة ما تؤثر أعراض عرق النسا في الرجل اليمنى على ساق واحدة فقط في كل مرة. ومع ذلك، فمن الممكن أن يحدث عرق النسا في كلا الساقين.

أعراض عرق النسا في الرجل اليمنى

يمكن أن يكون سبب عرق النسا عدة حالات طبية مختلفة بما في ذلك:

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-الانزلاق الغضروفي هو السبب الأكثر شيوعًا لعرق النسا في الرجل اليمنى، عندما يحدث انزلاق غضروفي في فقرات أسفل ظهرك، يمكن أن يضغط على العصب الوركي مما يؤدي إلى ظهور أعراض عرق النسا في الرجل اليمنى.

-الانزلاق الفقاري هو انزلاق إحدى الفقرات بحيث تخرج عن الخط مع الفقرة التي تعلوها، مما يضيق الفتحة التي يخرج من خلالها العصب ويمكن لعظم العمود الفقري الممتد أن يقرص العصب الوركي في الرجل اليمنى.

-تضيق القناة الشوكية هو تضيق غير طبيعي للقناة الشوكية، هذا التضيق يقلل من المساحة المتاحة للحبل الشوكي والأعصاب.

تشمل الأسباب الأخرى التي قد تجعلك أكثر عرضة للإصابة بعرق النسا ما يلي:

الشيخوخة (التي يمكن أن تسبب تغيرات في العمود الفقري، مثل النتوءات العظمية أو الأقراص المنفتقة)

داء السكري

زيادة الوزن

عدم تمارس الرياضة بانتظام

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ارتداء الكعب العالي

النوم على مرتبة شديدة الصلابة أو شديدة النعومة

التدخين

وظيفة تتضمن القيادة لفترات طويلة، أو التواء ظهرك، أو حمل أشياء ثقيلة

أعراض عرق النسا في الرجل اليمنى

أعراض عرق النسا ما يلي:

ألم معتدل إلى شديد في أسفل الظهر والأرداف وأسفل ساقك اليمنى يزداد عند الجلوس.

خدر أو ضعف في أسفل الظهر أو الأرداف أو الساق أو القدمين.

صعوبة في تحريك القدمين أو فقدان الحركة.

الشعور بـ "دبابيس وإبر" في ساقيك أو أصابع قدميك أو قدميك.

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الحمى وآلام الظهر.

تورم أو احمرار في ظهرك أو عمودك الفقري.

ألم يتحرك أسفل ساقيك.

خدر أو ضعف في أعلى الفخذين أو الساقين أو الحوض.

حرقان عند التبول أو ظهور دم في البول.

فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء (تسريب أو عدم القدرة على الوصول إلى المرحاض في الوقت المناسب).

علاج عرق النسا في الرجل اليمنى

يشعر معظم المصابين بعرق النسا بالتحسن بعد أنشطة الرعاية الذاتية أو العلاجات المنزلية مثل:

-استخدام الكمادات الباردة أو الساخنة.

-أداء تمارين التمدد التي من شأنها جعلك أكثر مرونة. كما أنها ستجعل العضلات التي تدعم ظهرك أقوى.

-تناول مسكنات الألم ومضادات الالتهابات.

-حقن الكورتيزون للمساعدة في علاج الالتهاب حول العصب، والذي يمكن أن تساعد في تقليل الألم. عادة ما تستمر التأثيرات بضعة أشهر، لكنها ستختفي بمرور الوقت.

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إذا كنت تعانين من ألم شديد لا يتحسن، أو ضعف، أو فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء، فقد يوصي طبيبك بإجراء عملية جراحية.

الوقاية من أعراض عرق النسا في الرجل اليمنى

تختلف الوقاية اعتمادًا على سبب تلف الأعصاب. تجنب الجلوس المطول أو الاستلقاء مع الضغط على الأرداف.

من المهم وجود عضلات قوية في الظهر والبطن لتجنب عرق النسا. مع تقدمك في العمر، من الجيد القيام بتمارين لتقوية العظام.

وفقا لموقع webmd

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