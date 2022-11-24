4 طرق لتصغير الخصر 

بيروت - نادين محمد - كل شخص لديه بعض الدهون في البطن ، حتى الأشخاص الذين لديهم عضلات بطن مسطحة. فهذا أمر عادي. لكن زيادة دهون البطن تؤثر على المظهر و على الصحة العامة،ربما أكثر من تركز الدهون في أي منطقة أخرى.

بعض الدهون متركزة تحت الجلد مباشرة، لكن توجد دهون أخرى أعمق في الداخل ، حول القلب ، الرئتين ، الكبد، وأعضاء أخرى. قد تكون تلك الدهون العميقة - التي تسمى الدهون "الحشوية" - هي المشكلة الأكبر ، حتى بالنسبة للأشخاص النحيفين.

حتى الأشخاص النحيفين يمكن أن يكون لديهم الكثير من دهون البطن. يتعلق الأمر بمدى نشاطكِ أكثر من مجرد الرقم الموجود على الميزان.

الصورة من موقع freepik

أنت بحاجة إلى بعض الدهون الحشوية لأنها تحمي الأعضاء، لكن دون أي زيادة تعرض الشخص لعوامل الخطر.

زيادة الدهون الحشوية ترفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 وأمراض القلب والخرف وأنواع معينة من السرطان ، بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان القولون

الدهون لا تستقر في جزء معين من الجسم فحسب، بينما هي عنصر نشط يفرز "الكثير من المواد السيئة" ، كما تقول كريستين هايرستون ، الأستاذة المساعدة في قسم طب الغدد الصماء والتمثيل الغذائي في كلية ويك فورست.

إذا زاد وزنك كثيرًا ، يبدأ جسمك في تخزين الدهون في أماكن غير معتادة.

مع زيادة السمنة ،قد يصل الأمر إلى امتلاء المناطق المعتادة لتخزين الدهون لدرجة أن الدهون تترسب إلى الأعضاء وحول القلب.

طريقة قياس دهون البطن:

الصورة من موقع freepik

الطريقة الأكثر دقة لتحديد كمية الدهون الحشوية لديك هي الحصول على الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي. ولكن هناك طريقة أبسط ومنخفضة التكلفة للتحقق.

أحضري شريط قياس ، ولفه حول خصركِ عند زر بطنك ، وتحققي من محيطكِ. افعلي ذلك أثناء وقوفكِ وتأكدي من أن شريط القياس مستوي.

من أجل صحتك ، يجب أن يكون حجم خصركِ أقل من 35 بوصة إذا كنت امرأة وأقل من 40 بوصة إذا كنت رجلاً.

يعتبر وجود "شكل الكمثرى" - الوركين والفخذين أكبر - أكثر أمانًا من "شكل التفاح" ، الذي يكون محيط الخصر هو المنطقة الأبرز.

4 خطوات للتخلص من دهون البطن

هناك أربعة مفاتيح للتحكم في دهون البطن: التمارين ، والنظام الغذائي ، والنوم ، والتحكم في الإجهاد.

1. التمرين: التمارين القوية تقلل كل الدهون ، بما في ذلك الدهون الحشوية.

مارسي التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 30 دقيقة على الأقل 5 أيام في الأسبوع على الأقل. يعد المشي أمرًا مهمًا ، طالما أنه سريع بدرجة كافية بحيث تتعرقي وتتنفسي بشكل أقوى ، ويكون معدل ضربات قلبكِ أسرع من المعتاد.

الصورة من موقع unsplash

2. يالنظام الغذائي: لا يوجد نظام غذائي سحري لدهون البطن. ولكن عندما تفقد الوزن في أي نظام غذائي ، فإن دهون البطن عادة ما تكون أولًا.

تناولي ما يكفي من الألياف. تظهر أبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون 10 جرامات من الألياف القابلة للذوبان يوميًا - دون أي تغييرات أخرى في النظام الغذائي - يكتسبون دهونًا حشوية أقل بمرور الوقت مقارنة بالآخرين. هذا بسيط مثل تناول تفاحتين صغيرتين أو كوب من البازلاء الخضراء أو نصف كوب من الفاصوليا .

3. النوم : الحصول على القدر المناسب من النوم يساعد. الأشخاص الذين ينامون من 6 إلى 7 ساعات كل ليلة اكتسبوا دهونًا حشوية أقل على مدار 5 سنوات مقارنة بمن ينامون 5 ساعات أو أقل في الليلة أو 8 ساعات أو أكثر كل ليلة.

الصورة من موقع freepik

4. الإجهاد: كل شخص لديه ضغوط. أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها هي الاسترخاء مع الأصدقاء والعائلة ، والتأمل ، وممارسة الرياضة للتخلص من التوتر ، والحصول على المشورة.

المصدر: webmd

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