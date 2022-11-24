مشروبات تستهدف مناطق الدهون 

بيروت - نادين محمد - تعتبر زيادة الوزن غير الضرورية مشكلة شائعة بشكل متزايد في الوقت الحاضر بسبب نمط الحياة الخاطيء. يعد تناول مشروبات إنقاص الوزن أحد الحلول الفعالة لهذه المشكلة.

عن طريق التخلص من الكيلوغرامات الزائدة ، تتحسن الصحة العامة ويقل خطر الإصابة بالأمراض التالية:

داء السكري

مرض القلب

هشاشة العظام

توقف التنفس أثناء النوم

أنواع معينة من السرطان

السكتة الدماغية

تتحسن مستويات السكر في الدم ومستويات الكوليسترول ويخفض ضغط الدم. مع فقدان الوزن ، تختفي آلام المفاصل وآلام الظهر.

1- خل التفاح

الصورة من موقع istockphoto

عندما تتناول خل التفاح ، فإن المكون الرئيسي هو حمض الأسيتيك. يستهدف دهون الجسم عن طريق زيادة التمثيل الغذائي في الجسم. أيضًا ، هذا المشروب معروف جيدًا بتثبيت مستويات السكر في الدم. نتيجة لذلك ، سيكون لديك سيطرة أكبر على رغباتك الشديدة في تناول المزيد من الحصص الغذائية، من ثم سعرات حرارية أقل.

من السهل جدًا تضمين خل التفاح كأحد مشروبات إنقاص الوزن في نظامك الغذائي. قبل تناول وجبة الإفطار ، تأكدي من تناول ملعقة كبيرة من هذا المشروب. يجب مزجه بكوب واحد على الأقل من الماء قبل شربه. نظرًا لارتفاع درجة حموضة هذا المشروب ، يمكن أن يتسبب في تلف مينا الأسنان وتهيج الحلق. تأكدي أيضًا من عدم تناول أكثر من ملعقتين كبيرتين.

أفضل وقت لتناول مشروبات انقاص الوزن بخل التفاح هو قبل تناول الوجبة. سوف يساعد على منع الإفراط في تناول الطعام ، وهو أمر مفيد لصحتكِ.

2- الشاي الأخضر

المشروب الآخر الذي يندرج تحت فئة مشروبات إنقاص الوزن هو الشاي الأخضر . إنه معروف في جميع أنحاء العالم بخصائصه المضادة للأكسدة ، مما يجعله رائعًا لصحتك.

يلعب الشاي الأخضر دورًا رئيسيًا في زيادة التمثيل الغذائي . نتيجة لذلك ، يصبح جسمك فعالاً في تحويل الأطعمة والمشروبات التي تتناوليها إلى طاقة.

يحتوي الشاي الأخضر على مكونين رئيسيين - الكاتشين ، وهو نوع من مضادات الأكسدة والكافيين. كلا هذين المكونين يعززان كمية الطاقة التي يستخدمها جسمك. أيضا ، الكاتشين مسؤول عن تكسير جزيئات الدهون.

بسبب الخصائص المدرة للبول الطبيعية لهذا المشروب، فإنه يساعد في التخفيف من احتباس السوائل. عندما تشربيه كل يوم ، فإنه يقلل من كمية الدهون في الجسم.

الصورة من موقع istockphoto



أفضل مشروبات إنقاص الوزن محلية الصنع

فيما يلي وصفات لاستخدام مكونات تفتت دهون الجسم:

1. خل التفاح مع التوت والليمون

المكونات

2 ملعقة كبيرة توت مجمد

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة خل التفاح

الثلج والماء

1 ملعقة كبيرة عسل (اختياري)

الطريقة:





الصورة من موقع istockphoto

أضف التوت إلى كوب من اختيارك.

باستخدام ملعقة ، اهرسي التوت. إذا كنت ترغب في جعل مشروب إنقاص الوزن حلوًا ، أضف العسل إلى الخليط.

يُسكب عصير الليمون وخل التفاح في الكوب. أضف الثلج قبل ملئه بالماء حتى الحافة.

تخلط جميع المكونات بملعقة لمدة دقيقة على الأقل قبل تناولها.

2. القرفة والعسل الخام

المكونات

2 ملعقة كبيرة قرفة

1 ملعقة كبيرة عسل

1 كوب أو 250 مل من الماء الدافئ

الطريقة:



الصورة من موقع istockphoto

سخني الماء وأضيفي إليه القرفة.

قبل إضافة العسل إلى الماء ، تأكدي من تبريده لمدة نصف ساعة على الأقل. تعمل الحرارة على تعطيل الإنزيمات القوية الموجودة في العسل.

امزجي المكونات وتناولي هذا المشروب.

3. قهوة الشوكولاتة الداكنة

المكونات

1 كوب / 250 مل ماء

½ ملعقة صغيرة بذور الكتان (مطحونة)

ملعقة صغيرة شوكولاتة داكنة (مبشورة)

1 ملعقة صغيرة قهوة سوداء

الطريقة:



الصورة من موقع unsplash

أضف القهوة السوداء والماء الساخن في فنجان.

اخلطيها جيدًا قبل إضافة بذور الكتان.

قلّبي المكونات قبل إضافة الشوكولاتة الداكنة

المصدر: healthifyme

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