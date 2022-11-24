شكرا لقرائتكم خبر عن تناول القهوة بعد الإفطار تجنبك زيادة نسبة السكر في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي تناول المشروبات ذات السعرات الحرارية إلى زيادة نسبة السكر في الدم بسرعة ، غالبًا ما تفتقر المشروبات إلى البروتين والألياف، وهما عنصران مغذيان أساسيان يعملان على إبطاء ارتفاع السكر في الدم، ركز على هذه العادات البسيطة عندما يتعلق الأمر بالمشروبات التي تختارها، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - تناول وجبة الإفطار قبل القهوة:

القهوة وحدها قد تزيد من هرمونات التوتر في الجسم، يمكن أن تؤدي هرمونات الإجهاد إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم حيث يشعر الجسم أننا فجأة بحاجة إلى الطاقة بسبب زيادة التوتر، الكافيين الموجود في قهوة الصباح منبه ويزيد نسبة السكر في الدم، يمكن أن يؤخر الإفطار الصحي سرعة معالجة الجسم للكافيين، فإن تناول وجبة فطور متوازنة أولاً ، تليها القهوة إذا كنت تستمتع بها ، يسمح لجسمك بهضم وامتصاص الوقود من طعامك وبالتالي ، لا يزيد الضغط على الجسم لإنتاج وقوده الخاص على شكل سكر الدم.

2 - ابعد عن السكريات المضافة:

ابحث عن خيارات الترطيب التي تحتوي على نسبة أقل من السكريات المضافة، بذلت العديد من الشركات جهدًا لتقليل السكريات المضافة إلى منتجاتها بعد سنوات من طلب المستهلكين على خيارات صحية، فالسكريات المضافة تعطي طاقة سريعة ولكن يمكن أن يؤدي إلى انهيار سريع، استهدف أقل من 25 جرامًا من السكر المضاف عن طريق اختيار المياه الفوارة أو المنكهة.

3 - المشروبات السكرية:

ارتفاع نسبة السكر في الدم يسبب الجفاف ، فيجب الترطيب باستمرار طوال اليوم للمساعدة في تجنب الاندفاع لشراء المشروبات السكرية لإرواء العطش، فإن شرب كمية كافية من الماء يخفف في الواقع نسبة السكر في الدم في مجرى الدم ويمكن أن يقلل بشكل طبيعي من ارتفاع الجلوكوز.