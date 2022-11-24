شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية أمريكية تكشف عن أفضل زبادي صباحي لفقدان الوزن بعد سن 40 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند العمل على إنقاص الوزن، فإن بدء يومك بوجبة فطور غنية بالبروتين وصحية للأمعاء أمر أساسي للطاقة الدائمة والتمثيل الغذائي بشكل أسرع وكشفت ليزا ريتشاردز، أخصائية التغذية الأمريكية،عن أفضل أنواع الزبادي لفقدان الوزن بعد سن الأربعين، وفقا لما نشره موقع " shefinds".

فوائد فقدان الوزن من الزبادي اليوناني العادي قليل الدسم

أثناء إضافة بذور الشيا أو الفاكهة الغنية بالألياف إلى الزبادي يمكن أن تكون طريقة رائعة لإضافة المزيد من النكهة إلى وجبة الإفطار ، يقترح اختيار زبادي يوناني عادي أو بنكهة طبيعية قليل الدسم لدعم رحلة إنقاص وزنك، الزبادي اليوناني هو الأفضل لفقدان الوزن لأن البروتين يبقيك ممتلئًا بين الوجبات ، ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

أشارت أخصائية التغذية إلى أن "الزبادي قليل الدسم وعالي البروتين" يمكن أن "يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويمنع الإفراط في تناول الطعام"، وتؤكد أن هذين العاملين يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة الوزن إذا لم يتم التحكم فيهما، قالت إن طريقة رئيسية أخرى لتناول الزبادي اليوناني على أساس منتظم يدعم رحلة إنقاص الوزن ، وهي "تغذي ميكروبيوم الأمعاء بالبكتيريا الصحية".

قالت إن القناة الهضمية تضم في النهاية جهاز المناعة ، وهي مكون رئيسي لصحتنا العامة، بالحفاظ على هذه المنطقة من الجسم في حالة توازن ومنع دسباقتريوز القناة الهضمية ، فإنك تحسن صحتك العامة، كما أن الالتهاب المزمن والنمو الزائد للبكتيريا مرتبطان بالحالات الحادة والمزمنة. "الضباب العقلي ، والتعب ، والألم المزمن ، والقلق / الاكتئاب ، والسمنة ، وأمراض القلب ، وحتى الحساسيات الغذائية يمكن منعها من خلال اتباع نظام غذائي يحتوي على البروبيوتيك الطبيعي وقليلة الكربوهيدرات المكررة" ، تتابع ، مشيرة مرة أخرى إلى الزبادي اليوناني باعتباره نوعًا رائعًا اختيار وجبة الإفطار لفقدان الوزن .

وأكدت أن تناول كمية كافية من البروتين يساعد أيضًا في بناء العضلات عندما يقترن بتمارين القوة، فزيادة العضلات الخالية من الدهون تزيد من معدل الأيض، الأمر الذي يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن .