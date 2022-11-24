شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب لزيادة الوزن في الشتاء.. نصائح ضرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد اكتساب الوزن في الشتاء أمرًا طبيعيًا يحدث عادةً بسبب عوامل مثل انخفاض مستويات النشاط وزيادة استهلاك السعرات الحرارية ، يمكن أن يكون له تأثير شديد على صحتك ونوعية حياتك، وهناك طرق للحفاظ على صحة الجسم على مدار العام دون تقليل السعرات الحرارية بشكل كبير ، إليك أسباب زيادة الوزن في فصل الشتاء وكيف يمكننا منع ذلك، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

لماذا نكتسب الوزن في الشتاء؟

فيما يلي بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لزيادة الوزن في الشتاء:

1. الطقس البارد

يقرر الكثير من الناس عدم الاستمرار في ممارسة عاداتهم بسبب الطقس البارد، غالبًا ما يصبح الكثير منهم كسولًا ويتخطون ممارسة الرياضة خلال فصل الشتاء

2. النوم أكثر من المعتاد

في بعض الأحيان كل ما تريد القيام به هو الاستلقاء في السرير عندما يحل البرد وتبدأ الشمس في الغروب .

3. التأثير على الصحة النفسية

قد تتأثر عواطفك وصحتك بشكل كبير بغياب ضوء الشمس خلال فصل الشتاء، يعاني عدد قليل من الأشخاص من الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) ، وهو نوع من الاكتئاب ، خلال فصل الشتاء استغل شمس الصباح لتعويض قلة التعرض طوال المساء.

4. موسم الأعياد

يصادف أن يكون فصل الشتاء أيضًا موسم الأعياد، تؤدي جميع احتفالات الكريسماس وغيرها إلى الإفراط في تناول الحلويات والأطعمة غير الصحية الأخرى التي قد تكون مسئولة أيضًا عن زيادة الوزن.

5. الشهية خلال الشتاء

وفقًا للدراسات ، فإن كميات الجسم من الميلاتونين ، الهرمون الذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ ويزيد الشهية ، تزيد بنسبة تصل إلى 80٪ في الشتاء، يمكن أن تؤدي اضطرابات النوم إلى زيادة الشهية ، مما قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوجبات الغنية بالسعرات الحرارية وزيادة احتمالية زيادة الوزن.

كيف تمنع زيادة الوزن في الشتاء؟

هناك طرق مختلفة يمكننا من خلالها منع أو تقليل زيادة الوزن التي قد نشهدها في فصل الشتاء، فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك:

-راقب حصتك، حتى إذا كنت تنغمس في أطعمة السكرية والدهنية ، فتأكد من أنك تستهلك فقط جزءًا مناسبًا ولا تفرط في تناول الطعام.

-ابحث عن رفيق للتمرين، يساعدك وجود رفيق للتمرين على البقاء متحمسًا لمتابعة روتين التمرين.

-تأكد من إضافة السلطات إلى كل وجبة من وجباتك للتأكد من أنك تستهلك سعرات حرارية صحية لحرق الدهون مع كل وجبة.

-ارتدِ ملابس دافئة تغطي الجسم في الشتاء لتجنب البرودة.

-جرب التمرن في المنزل إذا كان الجو باردًا جدًا بالخارج.