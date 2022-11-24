شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان المبيض.. علامات مبكرة للورم الصامت تظهر أثناء تناول الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخطوة الأولى نحو علاج السرطان هو تشخيصه بشكل صحيح، وعندما يتعلق الأمر بتشخيص حالة قد تكون قاتلة، فمن الضروري الانتباه إلى الأعراض المبكرة، اعتمادًا على مكان وجود السرطان، من المرجح أن يعاني المرضى من أعراضه.

ما هي أعراض سرطان المبيض؟

سرطان المبيض وفقا لخبراء من كلية الطب بجامعة هارفارد لا تظهر علاماته إلا بعد أن تتقدم إلى مرحلة متقدمة، وبالحديث عن أوقات الوجبات ، فهناك بعض العلامات التي قد تظهر أثناء تناول الطعام - وهي فقدان الشهية أو عدم القدرة على إنهاء الوجبة. قد تشمل العلامات الأخرى:

الشعور بالشبع حتى بعد الوجبات الصغيرة

تورم في المعدة

فقدان الوزن غير المبرر

ألم أثناء الجماع

آلام الحوض

وجع بطن

آلام الظهر أو المعدة

الشعور بالانتفاخ أكثر من المعتاد

التعب غير المبرر

التغييرات في عادات الأمعاء

متلازمة القولون العصبي (IBS) ، خاصة بعد أن تبدأ بعد بلوغ سن الخمسين

في حين أن التعرض لبعض الأعراض قد لا يعني بالضرورة أن الشخص مصاب بالسرطان ، فمن المهم أن تكون يقظًا بشأن شدته ومدته - إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض أكثر من 12 مرة في الشهر خاصة بعد بلوغ سن الخمسين ، استشيرى الطبيب.

كيف تعالجين سرطان المبيض؟

وفقا لموقع " healthline"، يعتمد علاج سرطان المبيض على شدة المرض ومرحلته، وتشمل هذه:

عملية جراحية لإزالة الخلايا السرطانية من الجسم ، أو لإزالة المبيضين أو الرحم أو قناتي فالوب

العلاج الكيميائي لقتل الخلايا السرطانية المتبقية أو تقليص ورم قبل الجراحة

وإذا انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم وأصبح منتشرًا ، فقد يكون العلاج الكيميائي مفتاحًا لوضع حد للمرض دون الحاجة إلى عمليات جراحية متعددة.