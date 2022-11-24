هل تساعد مكملات الكولاجين على مكافحة الشيخوخة والتجاعيد؟

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القاهرة - سامية سيد - الكولاجين هو بروتين أساسي في الجسم ولكن هل مكملات الكولاجين حقاً هي أفضل طريقة لضمان وجوده فى الجسم ومكافحة تأثيرات الشيخوخة على الجلد.. هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، بحسب موقع "Health".

ما هو الكولاجين؟ الكولاجين بروتين موجود بكثرة في أجسامنا إنه المكون الرئيسي الذي يتكون منه هيكل العظام والعضلات والأربطة.

الكولاجين من عدة أنواع، ولكن إليك الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا التي يجب أن تعرفها.

-النوع الأول: يشكل هذا النوع معظم الكولاجين في أجسامنا. وهي مصنوعة من ألياف معبأة بكثافة ومطلوبة للأسنان والعظام والأربطة والجلد والنسيج الضام.

النوع الثاني: يوجد هذا النوع في غضروفنا المرن الذي يوفر دعمًا للمفاصل.

النوع الثالث هذا النوع موجود في بنية الشرايين والأعضاء والعضلات.

مع تقدمنا في العمر ونمونا ، تبدأ أجسامنا في إنتاج كمية أقل من الكولاجين مما قد يؤدي إلى شيخوخة الجلد والتجاعيد. بعض عوامل نمط الحياة مثل التدخين أو التعرض المفرط للشمس يمكن أن تضر أيضًا بإنتاج الكولاجين في أجسامنا.

في حين أن هناك فوائد لمكملات الكولاجين، يجب أن نكون على دراية كاملة بالجانب الآخر منه أيضًا.

1. هل جميع مكملات الكولاجين متساوية؟ قالت دراسات قليلة إن الكولاجين البحري أفضل من الكولاجين البقري لكن في الواقع، ما يهم أكثر هو شكل الكولاجين ، أي إذا كان في شكل مائي أم لا. جزيء الكولاجين هو جزيء كبير ويجب تقسيمه إلى أحماض أمينية حتى يتم امتصاصه، لذا فإن الشكل المتحلل بالماء يكون أفضل بغض النظر عن المصدر. 2. الكولاجين يمكنه عكس علامات الشيخوخة خلصت الأبحاث إلى أن تناول الكولاجين يحسن مرونة الجلد ومع ذلك، لم يكن هناك أي تأثير على التجاعيد والشيخوخة. 3. هل يتم تنظيم مكملات الكولاجين؟ أحد أكبر المخاوف هو أن مكملات الكولاجين لا تخضع لرقابة إدارة الغذاء والدوا (FDA) ، ولا يتعين على الشركات المصنعة إثبات أنها آمنة أو فعالة قبل وضعها على الرفوف أو تسويقها. 4. هل يجب تناول مكملات الكولاجين أم لا؟ مكملات الكولاجين ليست ضارة ولكنها قد لا تستحق كل هذا الضجيج. يمكن لجسمنا تصنيع الكولاجين من الأحماض الأمينية المأخوذة من البروتين النباتي أو الحيواني. أغنى مصدر هو شوربة العظام أو أي لحم يحتوي على نسيج ضام. النظام الغذائي المناسب بالبروتين يكفي للحفاظ على الكولاجين في الجلد والمفاصل. 5. ما هي أفضل طريقة لإنتاج الكولاجين؟ أفضل طريقة للحث على إنتاج الكولاجين في الجلد هي استخدام المواد الفعالة المناسبة بدلاً من تناول مسحوق الكولاجين. إجراءات مثل الليزر الجزئي، الاستئصال، أجهزة التردد الراديوي و HIFU تحفز الكولاجين بطريقة أكثر فاعلية بدلاً من المكملات الغذائية عن طريق الفم.

حقائق عن مكملات الكولاجين