شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب لإضافة الألياف لنظامك الغذائي.. من إنقاص الوزن إلى تحسين الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بتزويد جسمك بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها للنمو والتطور المناسبين، الألياف هي أحد هذه المغذيات النباتية الهامة، هناك نوعان من الألياف - قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، مباشرة من ضمان حركات الأمعاء السلسة إلى مساعدتك في التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة ، تقطع الألياف شوطًا طويلاً في الحفاظ على صحة نظامك، من أكثر الطرق إثارة للاهتمام للحصول على الألياف هي الخضراوات والفواكه والبذور والمكسرات والحبوب الكاملة وغيرها، وإليك 7 أسباب تدفعك لتناول المزيد من الألياف، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

1-الألياف تغذي بكتيريا الأمعاء الودية:

تعمل الكميات الكافية من الألياف القابلة للذوبان والتخمير على تحسين وظيفة البكتيريا الصديقة في أمعائك لذلك ، فإن استهلاك نفس الشيء مهم جدًا للصحة المثلى.

2- يساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء:

من المفهوم الشائع أن زيادة تناول الألياف تقلل من مشكلة الإمساك، يُعتقد أن الألياف تمتص الماء وتزيد من حجم البراز وتسرع حركته عبر الأمعاء.

3- يقلل من مستويات هرمون الجوع ويزيد من الشبع:

هل تعلم ما هو هرمون الجوع؟ جريلين. لذا ، فإن تناول الأطعمة الليفية بشكل جيد يضمن أن الجريلين يجعلك تشعر بجوع أقل ، كما أن كوليسيستوكينين GLP-1 والببتيد YY يملأك ، مما يؤدي إلى انخفاض تناول الطعام.

4- يمكن أن تقلل من نسبة الكوليسترول:

يحافظ النظام الغذائي الغني بالألياف القابلة للذوبان على مستويات الكوليسترول الضار أو LDL تحت السيطرة ، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل الكوليسترول الكلي.

5- يتحكم في ارتفاع السكر في الدم:

لذلك ، يُعتقد أن مرضى السكري يجب أن يستهلكوا الأطعمة الغنية بالألياف، تحتوي الأشياء التي تحتوي على الألياف اللزجة على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل وتسبب ارتفاعًا أقل في نسبة السكر في الدم مقارنة بالأطعمة منخفضة الألياف.

6- يساعد على الهضم:

للألياف الغذائية فوائد كبيرة للجهاز الهضمي، تضيف الألياف غير القابلة للذوبان حجمًا كبيرًا إلى البراز ، وتلينه وتساعد على منع الإمساك ، بينما تميل الألياف القابلة للذوبان التي تشبه الهلام إلى إبطاء عملية الهضم ، مما يسمح لجسمك بالحصول على أقصى فائدة من الطعام الذي تتناوله.

7- يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم:

يعد سرطان القولون والمستقيم السبب الرئيسي الثالث لوفيات السرطان في العالم. ربطت العديد من الدراسات بين تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالألياف وانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون.