شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 6 أطعمة لزيادة الخصوبة.. منها السردين وعين الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يمكن أن تحدث تحديات الخصوبة لعدة أسباب، بما في ذلك الاختلالات الهرمونية وسوء جودة البويضات وضعف صحة الحيوانات المنوية، وعلى الرغم من عدم وجود حل سحري لحل تحديات الخصوبة والحمل ، فإن بعض الأطعمة ، عند تضمينها في نظام غذائي صحي شامل، قد تساعد في دعم سعيك لأن تصبح أبًا ، من المهم أن تتذكر أنه في حين أن نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تحسين النتائج ، وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

ستة أطعمة تغذي الخصوبة :السردين

السردين مليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية DHA والبروتين عالي الجودة ومجموعة كبيرة من العناصر الغذائية الأخرى الداعمة للخصوبة.

أظهرت دراسة نشرت عام 2018 في مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي أن الأزواج الذين يأكلون المزيد من الأسماك هم أكثر عرضة للحمل من أولئك الذين يأكلون أقل، مما يجعل السردين خيارًا واضحًا لنظام غذائي يدعم الخصوبة لكل من الإناث والذكور، يعد اختيار الخيارات منخفضة الزئبق خيارًا أفضل لأي رحلة خصوبة ، حيث قد يؤدي التعرض المفرط للزئبق أثناء الحمل إلى زيادة مخاطر الإعاقات الخلقية.

حليب كامل الدسم

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من عقم التبويض ، تُظهر بعض البيانات أن اختيار منتجات الألبان كاملة الدسم بدلاً من الخيارات الخالية من الدهون قد يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بالعقم التبويض، تُظهر بيانات محددة من دراسة صحة الممرضات الثانية ، التي نُشرت في 2018 في Frontiers in Public Health ، أن اختيار أطعمة ومشروبات الألبان قليلة الدسم بدلاً من الخيارات كاملة الدسم كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بالعقم في التبويض.

لحم بقر

يُعرف لحم البقر الطري بكونه مصدر قوة للبروتين، أقل شهرة هو أن لحم البقر قليل الدهن ،مليء أيضًا بالعناصر الغذائية الأساسية التي لا يحصل الكثير من الناس على ما يكفي منها في وجباتهم الغذائية ، بما في ذلك الزنك .

يعتبر تناول الزنك الكافي جزءًا مهمًا من نظام الخصوبة لكل من الذكور والإناث ، حيث يلعب هذا المعدن دورًا في جودة البويضة وصحة الحيوانات المنوية .

الشوفان

إن تناول الحبوب الكاملة ، مثل الشوفان ، يغذي الجسم بفيتامينات ب والحديد والألياف الصحية للقلب، بالنسبة للإناث اللواتي يحاولن الحمل ، قد تلعب الحبوب الكاملة أيضًا دورًا في دعم بطانة بطانة الرحم السميكة (البطانة الموجودة في الرحم حيث يغرس الجنين)، نظرًا لأن فرص حدوث الحمل السريري والولادة الحية تزداد مع زيادة سماكة بطانة الرحم ، فإن القيام بأي شيء قد يساعد في الحفاظ على البطانة سميكة وصحية قد يساعدك على تحقيق هدفك.

طماطم

تعتبر الطماطم من أفضل الأطعمة التي يجب تناولها لدعم خصوبة الذكور، محملة بمضادات الأكسدة الداعمة للخصوبة تسمى الليكوبين، اختيار الأطباق مع الطماطم المطبوخة ، مثل Garden Tomato Sauce ، سيسمح لجسمك بامتصاص المزيد من مضادات الأكسدة مقارنة بتناول الطماطم النيئة.

عين الجمل

هل تعتقد أن مجرد تناول الجوز كل يوم يمكن أن يكون له تأثير عميق على خصوبة الرجال؟ انها حقيقة! وفقًا لبيانات من تجربة إكلينيكية عام 2019 نُشرت في Current Developments in Nutrition ، فإن الذكور الذين تناولوا 42 جرامًا من الجوز (حفنة واحدة تقريبًا) كل يوم لمدة 3 أشهر يتمتعون بحيوانات منوية أكثر صحة مقارنة بأولئك الذين تناولوا مكملات غذائية.

الجوز هو مصدر رائع للبروتينات النباتية ، وأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة ، والمواد المغذية التي قد تدعم خصوبة كل من الذكور والإناث.