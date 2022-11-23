شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تقوى مناعتك وتحافظ على وزنك.. تناول قرع العسل هذا الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انتشار موسم البرد والإنفلونزا في فصل الشتاء، يحاول الكثير منا البقاء بصحة جيدة والتخلص من بضعة الكيلوجرامات، فهذا هو الوقت المناسب دائمًا للتركيز على صحتك، وهذا يعني أن تكون جادًا بشأن نظامك الغذائي، هناك الكثير من الأطعمة اللذيذة والمغذية على حد سواء، بما في ذلك أحد العناصر الغذائية الأساسية التي ثبت أنها تعزز المناعة وتساعد على إنقاص الوزن وهى قرع العسل، وفقا لما نشره موقع "shefinds".

بذور قرع العسل

القرع إضافة رائعة إلى نظامك الغذائي، إلى جانب حقيقة أنه مذاق لذيذ بلا شك، فإن فوائد تعزيز المناعة لهذه الفاكهة تأتي من محتواها العالي من الفيتامينات C و E و E. إنتاج خلايا الدم البيضاء ، وجعل الجروح تلتئم بشكل أسرع، تساعد هذه التركيبة في تقوية جهاز المناعة والحماية من الأمراض المزمنة أيضًا.

قرع العسل لتخفيف الوزن

كل تلك الفيتامينات الموجودة في قرع العسل مفيدة لأكثر من مجرد مناعة، فإن زيادة تناول فيتامين أ عن طريق تناول المزيد من قرع العسل يمكن أن يساعدك في رحلة إنقاص وزنك، أكدت إحدى الدراسات أن تناول فيتامين أ كان له ارتباط سلبي بالعديد من مقاييس السمنة، مما يعني أن تناول فيتامين أ المنخفض كان يُلاحظ غالبًا في الأشخاص ذوي الوزن الزائد بالإضافة إلى ذلك، فإن الكميات العالية من مضادات الأكسدة في هذه الفاكهة قد تساعد في تقليل الالتهابات المرتبطة بالسمنة.

حقيقة أن قرع العسل يمكن أن يحتوي على الألياف حقًا هو سبب آخر لكونه غذاء رائعًا لفقدان الوزن.، فالألياف تبقيك ممتلئًا لفترة أطول ويمكن أن تقلل من شهيتك وعدد السعرات الحرارية التي يمتصها جسمك من الطعام الذي تتناوله، بشكل عام ، هذه فاكهة ممتلئة ستساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول دون تحميل السعرات الحرارية ، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لأي شخص يحاول إنقاص الوزن.