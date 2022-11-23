شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من هشاشة العظام.. نصائح للمساعدة في الوقاية من الكسور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني من هشاشة العظام ، فاجعل من أولوياتك منع كسور العظام. حتى لو اقترح طبيبك العلاج ، فهناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها بنفسك لتجنب الحوادث والحفاظ على قوة عظامك. ويمكن لبعض التعديلات البسيطة على الطريقة التي تعيش بها أن تحدث فرقًا كبيرًا، وفقا لما نشره موقع webmd

تمرن لتحسين التوازن والقوة

التمارين الرياضية تقلل من فرصتك في السقوط لأنها تحافظ على ردود أفعالك حادة وعضلاتك قوية ، مما يساعد على التناسق ويقلل من احتمالية تعرضك للتعثر. ستعمل التمارين الرياضية على تحسين توازنك أيضًا، كما أن لروتين اللياقة تأثيرا مباشر على قوة عظامك.

احصل على الأحذية المناسبة

ابحث عن الأحذية ذات الكعب المنخفض التي توفر دعمًا جيدًا ولها نعال مطاطية بدلاً من الأحذية الجلدية. في حين أن الأحذية الرياضية جيدة ، تجنب الأحذية ذات الأسطح العميقة التي يمكن أن تتسبب في تعثرك.

اعرف كيف يمكن أن تؤثر الأدوية عليك

قد تزيد بعض الأدوية التي تتناولها لحالات أخرى غير هشاشة العظام من فرصك في الإصابة بالكسور وعلى سبيل المثال ، الأدوية التي يمكن أن تسبب الدوخة أو نقص التنسيق هي:

المهدئات أو الحبوب المنومة

أدوية ضغط الدم

مضادات الاكتئاب

مضادات الاختلاج

مرخيات العضلات

بعض الأدوية لأمراض القلب

وترتبط الأدوية الأخرى ، مثل بعض الكورتيكوستيرويدات ، بزيادة مخاطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

حافظ على منزلك مضاء جيدًا

يمكنك المساعدة في منع السقوط من خلال التأكد من حصولك على الإضاءة المناسبة في منزلك. اتبع هذه النصائح:

قم بتركيب مصابيح علوية في جميع الغرف ، حتى لا تضطر إلى التعثر في الظلام للعثور على المصباح.

استخدم المصابيح الليلية في غرفة نومك ، وحمامك ، وأي ممرات تصل بينها.

تأكد من أن جميع السلالم ، من الداخل والخارج ، مضاءة جيدًا.

احتفظ بمصباح يدوي بجوار سريرك.

عالج الحالات الصحية

يمكن أن تؤثر بعض المشكلات الطبية طويلة المدى على قوتك وتزيد من فرص الإصابة بالكسور على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل إلى صعوبة الحركة ، وقد تزيد مشاكل الرؤية من احتمالية التعثر.