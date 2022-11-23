شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجب إجراء جراحة إنقاص الوزن.. وما هى أفضل طريقة لعلاج السمنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب النظر في أي شخص يزيد مؤشر كتلة الجسم (BMI) فيه عن 30 لإجراء جراحة علاج البدانة، سواء كان يعاني من مشاكل طبية متعلقة بالسمنة أم لا، وفقًا للإرشادات الجديدة لجراحة إنقاص الوزن.

ما هي جراحة السمنة؟

جراحة السمنة هي مصطلح جماعي لعمليات إنقاص الوزن التي تنطوي على تغيير تشريح الجهاز الهضمي بما في ذلك المعدة والجهاز الهضمي لمساعدة الأشخاص على إنقاص الوزن الزائد وتقليل مخاطر الإصابة بالحالات الصحية المرتبطة بالوزن، يتم إجراؤه عادةً عندما لا يساعد النظام الغذائي والتمارين الرياضية الشخص على إنقاص الوزن.

هناك أنواع مختلفة من جراحات علاج البدانة بما في ذلك المجازة المعدية ، وتكميم المعدة ، وتحويل القناة الصفراوية مع تبديل الاثني عشر.

بينما تعمل بعض إجراءات إنقاص الوزن هذه عن طريق الحد من كمية الطعام التي يمكنك تناولها، يركز البعض الآخر على تقليل قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية والبعض يفعل الأمرين معًا. سيقرر جراحك أفضل إجراء لإنقاص الوزن وفقًا لحالتك الخاصة.

السمنة تزيد من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض الأخرى

السمنة أو وجود كمية زائدة من الدهون في الجسم هي مشكلة طبية خطيرة يمكن أن تعرض الشخص لخطر العديد من المشاكل الصحية الأخرى التي قد تهدد الحياة، بما في ذلك أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وانقطاع النفس الانسدادي النومي والسكري من النوع 2 والكبد الدهني غير الكحولي مرض (NAFLD) أو التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) ومرض المرارة ومرض الجزر المعدي المريئي (GERD) وهشاشة العظام.

وفقا لموقع " healthline"، فإن أفضل طريقة لعلاج السمنة هو اعتبارها مرضًا ولكل درجة من درجات السمنة علاج مختلف، جراحة السمنة هي إجراء أو علاج علمي يتم إجراؤه على مرضى السمنة لتقليل الوزن الزائد من الجسم. وأضاف أنه يمكن أن يغير حياة الشخص.

إرشادات جديدة لجراحة السمنة

تعمل الإرشادات الجديدة على توسيع أهلية المريض لإجراء جراحة إنقاص الوزن وتوصي بإجراء جراحة التمثيل الغذائي للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 بدءًا من مؤشر كتلة الجسم البالغ 30، قبل ذلك ، لم يكن السكري مشمولاً في معايير الفحص لجراحة الأيض وجراحة السمنة.

الآن ، توصي الإرشادات الجديدة بإجراء جراحة السمنة للأفراد الذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 35 أو أكثر بغض النظر عن وجود أو غياب أو شدة الحالات المرتبطة بالسمنة وكذلك النظر في مثل هذه الإجراءات لمن لديهم مؤشر كتلة الجسم 30 34.9 ومرض التمثيل الغذائي وبشكل مناسب. الأطفال والمراهقين المختارين.