شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستفيد من القهوة.. امتنع عن تناول الكوب الأول قبل الساعة 11 صباحًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معظم الأشخاص يلجأون إلى تناول فنجانهم الأول من القهوة في غضون دقائق من الاستيقاظ، أو بمجرد وصولهم إلى مكتبهم، لكن الدارسات أوضحت أن أفضل وقت لشرب القهوة بالنسبة لمعظم الناس هو في الواقع بين الساعة 9:30 صباحًا و 11 صباحًا.

تشير الدراسات وفقا لموقع جريدة " dailymail"، إلى أن مستويات الكورتيزول - هرمون التوتر الرئيسي - تكون مرتفعة عندما نستيقظ، وأن تناول القهوة مبكرًا يزيد من هذه الأعراض، مما يجعلنا عرضة لخطر القلق غير الضروري.

ولكن وفقًا لبحث حديث شمل 500000 شخص ، يبدو أن ثلاثة أكواب هي المكان المناسب لجني أفضل الفوائد.

أظهرت دراسة أخرى من عام 2015 أن تناول خمسة فناجين كان الأمثل للعيش حياة أطول ، بينما أشار أحدهم في مارس من هذا العام إلى أن كوبين كانا الأفضل. من المحتمل أن يكون مكان ما بينهما هو الأفضل لجني الثمار.

تظهر الدراسات أن القهوة تعزز التمارين الرياضية ، مع تأثير قوي لدرجة أن الجرعات العالية من الكافيين كانت محظورة سابقًا في جميع الأحداث الرياضية بما في ذلك الألعاب الأولمبية. الشراب الآن تحت المراقبة.

الكوب الأول من الساعة 9:30 صباحًا

كثير من الناس يتناولون القهوة بمجرد صعودهم من السرير أو لحظة دخولهم إلى المكتب، لكن الخبراء يوصون بتأجيل جو في ذلك الصباح حتى من الساعة 9:30 صباحًا حتى 11 صباحًا من أجل جني الفوائد المنشّطة وتجنب التوتر.

تكون مستويات الكورتيزول - هرمون التوتر الرئيسي - هي الأعلى في الصباح الباكر لتحفيز الاستيقاظ ، ثم تنخفض تدريجيًا على مدار اليوم، يؤدي الكافيين الموجود في القهوة إلى إفراز المزيد من هذا الهرمون ، مما يجعل الناس يشعرون بمزيد من اليقظة وعدم التعب.

لكن شربه عندما تكون المستويات مرتفعة بالفعل يمكن أن يؤدي إلى التوتر والقلق ، كما أنه لا يوقف التراجع لاحقًا في الحد من تأثيرات القهوة المنشّطة.

تظهر الدراسات أن مستويات الكورتيزول هي الأعلى في الصباح وتنخفض على مدار اليوم ، مع انخفاضين رئيسيين بين الساعة 9:30 صباحًا حتى 11 صباحًا ومن 1 ظهرًا إلى 5 مساءً.

على الرغم من عدم إجراء الكثير من الأبحاث على البشر حول التفاعل بين القهوة والكورتيزول والإيقاع اليومي، فنحن نعرف ما يكفي عن كل واحدة على حدة أقترح أن الانتظار قليلاً قبل تناول فنجان القهوة الأول في الصباح فكرة جيدة.

على الرغم من أنه مفيد في" الاستيقاظ "، إلا أن المستويات المرتفعة من الكورتيزول وجدت أيضًا أنها ضارة في أوقات التوتر، لذلك ، إذا قمت بدمج الكورتيزول المرتفع بالفعل مع ارتفاع إضافي من القهوة ، فإنك تخلق استجابة ضغط غير ضرورية في الجسم.

سيتم تخفيف هذه الاستجابة عن طريق الانتظار لمدة ساعة أو نحو ذلك قبل الاستمتاع بكوب جو الصباح الخاص بك، اقترحت ورقة أخرى من عام 2011 أن شرب القهوة في الصباح الباكر يمكن أن يغير أيضًا نظام هرمونات الجسم.

بدلاً من إطلاق الكورتيزول مبكرًا ، يعتمد الجسم على دفعة الكافيين لتحفيز الإفراز - مما يؤدي إلى الاعتماد، قد يؤدي التعلق بالقهوة إلى الإصابة بالصداع النصفي والإرهاق.

حوالي 30 دقيقة قبل التمرين

تظهر مجموعة من الدراسات أن الكافيين مكمل قوي للتمرين يمكن أن يساعدك في رفع الأوزان الثقيلة والجري لمسافة أطول وأسرع.

ولكن ما هو أفضل وقت لتناول القهوة قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية؟

وجدت مراجعة لعشرات الدراسات التي أجرتها الجمعية الدولية للبقع الغذائية ومقرها الولايات المتحدة أن الرياضيين سيحصدون أكبر قدر من الفوائد إذا شربوا القهوة قبل 30 دقيقة إلى ساعة من بدء التمرين.

حددت العديد من الأوراق الصغيرة أيضًا ارتباطًا بين تناول الكافيين قبل التمرين وتحسين الأداء.

3 أكواب في اليوم هو الأفضل

اقترحت دراسات كبرى على الناس أن يشربوا حوالي 3 أكواب من القهوة يوميًا للعيش لفترة أطول وتجنب السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وجدت ورقة بحثية نشرت عام 2022 شارك فيها 500 ألف بريطاني يبلغون من العمر 56 عامًا أن هذه الأكواب الكثيرة مرتبطة بانخفاض خطر الموت بنسبة 12 % ، وانخفاض بنسبة 17 % في أمراض القلب ، وانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 21 %.

للمقارنة ، فإن الأشخاص الذين لم يشربوا القهوة أو أكثر من ثلاثة أكواب في اليوم لم يجنوا نفس الفوائد كما قال العلماء.