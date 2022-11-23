شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتغلب على ألم الأسنان في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يؤدي الطقس البارد فقط إلى جفاف بشرتك، ولكنه قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بمشاكل الأسنان، يميل الكثير من الناس إلى القلق بشأن زيادة حساسية الأسنان قبل حلول فصل الشتاء، لذا في هذا التقرير مجموعة نصائح لتجنب ألم الأسنان خلال فصل الشتاء، بحسب موقع "Health".

نصائح للعناية بالأسنان ولتجنب آلام الأسنان في الشتاء

1. ابق رطبًا

خلال فصل الشتاء، هناك نقص في الرطوبة في الهواء، كما أن الهواء الداخلي جاف أيضًا ، مما قد يؤدي إلى الجفاف.

على الرغم من أن اللعاب يساعد على تطهير الفم بشكل طبيعي ويقلل من عدد البكتيريا التي يمكن أن تسبب تسوس الأسنان ، إلا أنه لا يزال من المهم شرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء كل يوم لتجنب الجفاف ويساعد الماء أيضًا على تطهير فمك.

2. الحد من تناول السكر

يوصى بمراقبة كمية السكر التي تتناولها أثناء شرب المشروبات الساخنة مثل الشاي أو القهوة خلال فصل الشتاء لتظل دافئًا يجذب السكر البكتيريا الدقيقة التي تسبب التهاب اللثة وأمراض اللثة لذلك ، تجنب الإفراط في تناول السكر للحفاظ على صحة الفم.

3. تحقق من أسلوب التنظيف بالفرشاة

إذا كنت عرضة لحساسية الأسنان، خاصة خلال فصل الشتاء، ففكر في استخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة وتنظيف أسنانك برفق حول اللثة.

استخدم معجون أسنان مزيل للتحسس يحتوي على نترات البوتاسيوم وكلوريد السترونتيوم تساعد هذه المكونات على حماية النهايات العصبية من المهيجات التي تمنع ألم الأسنان.

4. الذهاب لفحوصات الأسنان بشكل منتظم

زيارة عيادة الأسنان كل ستة أشهر أمر لا بد منه إذا كنت ترغب في العناية بصحة فمك كثير من الناس لا يدركون حقيقة أن مشاكل الأسنان تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ، وخاصة أمراض اللثة لذلك ، من المهم أن تعتني بصحة أسنانك أيضًا.