صحة ورشاقة

كيف يؤثر النوم 6 ساعات فقط على جسمك؟ نصائح صحية

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القاهرة - سامية سيد - كشف خبير نوم بارز أنه إذا كنت تحصل على 6 ساعات فقط من النوم كل ليلة ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بنزلة برد  4 مرات.

وفقا لتقرير موقع " dailymail"، هناك علاقة كبيرة بين النوم وصحتك، فهو يؤثر على كل شيء من الذاكرة إلى الوظيفة الإدراكية ، ومستويات التوتر ، والرفاهية العاطفية وحتى بشرتنا وصحتنا العامة.

بدون 7 أو 8 ساعات كل ليلة ، يمكنك أن تتوقع آثارًا جسدية وعقلية وعاطفية، بالنسبة لمستويات الطاقة الجسدية لدينا ، فإن النوم أمر حيوي"  .

يتم إنتاج حوالي 70 % من هرمون النمو البشري (هرمون النمو البشري) في النوم العميق ، وهو ليس مسؤولاً فقط عن صحة الجلد ، ولكن كل خلية في الجسم، وهذا، عندما ننام ، فإن أدمغتنا "تزيل السموم" من السم العصبي الذي يمكن أن يؤدي بخلاف ذلك إلى ضباب الدماغ وفقدان الذاكرة وحتى مرض الزهايمر.

عاطفياً ، بعد ليلة واحدة من عدم كفاية النوم ، يمكن أن يرتفع هرمون الإجهاد الكورتيزول بنسبة تصل إلى 37 %، مما يجعلنا نشعر بالتوتر والقلق والانزعاج".

التأثير طويل المدى لعدم كفاية النوم هو أسوأ من ذلك ، من زيادة بنسبة 45 % في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إلى النوع الثاني من مرض السكري واضطرابات القلق.

وفقا للتقرير يمكن تطبيق روتين ما قبل النوم  كل مساء لتنعم بليلة نوم مثالية:

* مارس دائمًا التنفس العميق والتأمل وتتناول مكمل المغنيسيوم كل ليلة ، والذي يُعرف أيضًا أنه يعزز النعاس والاسترخاء.

* شرب كوب من شاي البابونج وتجنب أي ضوء أزرق قبل أن تستقر في السرير، الضوء الأزرق ، طيف الضوء الذي يقمع الميلاتونين ويساهم في صعوبات النوم ، ينبعث من مصابيح سقف حمامك وكذلك غرفة النوم والهاتف".

لهذا السبب ، حتى إذا كنت تعمل بجد لتجنب الأجهزة وتقليل التعرض للضوء الأزرق ، فسيظل هذا التراجع في اللحظة التي تدخل فيها حمامك للذهاب إلى المرحاض أو الاستحمام في المساء.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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